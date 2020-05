William Hill nomina Nick Luck come nuovo esperto di corse ippiche

William Hill è lieto di annunciare Nick Luck come nuovo esperto di corse ippiche. Il sette volte HWPA Broadcaster of the Year si unisce al team di esperti di corse che includono Rebecca Curtis, Sir AP McCoy e Twiston-Davies ‘, Nigel e Sam. Una parte regolare della copertura televisiva di Racing TV e NBC Sports fornirà approfondimenti e suggerimenti sulle corse nel Regno Unito e negli Stati Uniti. I suoi contenuti possono essere visualizzati ogni fine settimana su William Hill e sulla loro pagina Twitter di corse @willhillracing.

Nick, ha dichiarato: “Sono lieto di unirmi questo team. William Hill ha una forte associazione con le corse dei cavalli su entrambe le sponde dell’Atlantico, quindi non vedo l’ora di lavorare con un marchio che condivide il mio amore per questo sport”.

Liam McKee, Head of Sponsorship di William Hill, ha dichiarato: “Abbiamo avuto un grande interesse per le corse ippiche negli Stati Uniti durante il blocco, quindi daremo la possibilità ai nostri clienti di continuare a guardarle anche quando riprenderanno nel Regno Unito. La conoscenza delle corse di Nick coprirà entrambi i lati, sia Stati Uniti che Regno Unito”.

PressGiochi