William Hill: il CFO Ruth Prior dà le dimissioni

Ruth Prior, Chief Financial Officer di William Hill, ha confermato che si dimetterà dal ruolo di CFO e da direttore della società per tornare al settore del private equity, dove entrerà a far parte di Element Materials Technology come nuovo CFO.

Precedentemente è entrata in William Hill nel 2017 come membro del consiglio di amministrazione e del gruppo esecutivo del Gruppo. È stata elogiata per il suo ruolo nello sviluppo e nella realizzazione della strategia della Società e nella guida di numerose iniziative di trasformazione, oltre ad avere la responsabilità delle funzioni di Assurance e Procurement di Gruppo.

Ha dichiarato: “Mi sono goduta il mio tempo in William Hill e credo che la Società sia in una posizione di forza per sfruttare molte opportunità future e offrire migliori prestazioni commerciali e finanziarie. Auguro all’azienda ogni successo in futuro”.

Il Consiglio di William Hill inizierà ora la ricerca di un successore.

Ulrik Bengtsson, CEO di William Hill, ha commentato: “Sono molto grato al supporto e alla professionalità di Ruth da quando ho assunto il ruolo di CEO. Ha supportato l’azienda durante quello che è stato un periodo di cambiamenti senza precedenti per il settore e vorremmo ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per William Hill. ”

Il bookmaker ha anche rivelato che la crescita della sua divisione online è stata attribuita ai suoi profitti per l’intero anno 2019 per William Hill che hanno superato le previsioni, con l’operatore che afferma che i suoi profitti sono “in anticipo rispetto alle aspettative del mercato e della gestione”.



