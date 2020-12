William Hill entra nel mercato latinoamericano del gioco d’azzardo online

William Hill si è assicurata la sua prima impresa di scommesse sportive in Sud America dopo aver confermato di aver acquisito una “quota di maggioranza” nell’operatore con licenza colombiana Alfabet SAS. Nel suo avviso di transazione, William Hill ha sostenuto le normative sul gioco d’azzardo online progressivo di Coljuegos come la prima giurisdizione LatAm ad adottare “un sistema di licenze in stile europeo” che consente agli operatori stranieri di competere all’interno del suo mercato.

“Siamo lieti di annunciare la nostra acquisizione di una quota di maggioranza in Alfabet SAS e con essa, il nostro primo ingresso in uno stato latinoamericano regolamentato. Il mercato regolamentato colombiano è un modello per il settore del gioco d’azzardo latinoamericano e siamo entusiasti di questa opportunità di offrire un prodotto molto competitivo e un’esperienza per il giocatore sicura con il marchio William Hill. Siamo lieti di annunciare la nostra acquisizione di una quota di maggioranza in Alfabet SAS e, con essa, il nostro primo ingresso in uno stato latinoamericano regolamentato”, ha affermato Ulrik Bengtsson, CEO di William Hill.

PressGiochi