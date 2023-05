William Hill donerà il 100% dei profitti dell’Eurovision a Support Ukraine

Mancano solo 24 ore alla finale dell’Eurovision a Liverpool, William Hill ha annunciato che donerà tutti i profitti realizzati sul suo mercato dell’evento per i soccorsi agli ucraini sfollati nel Regno Unito.

Il 100% del profitto di tutte le scommesse piazzate nei mercati Eurovision di William Hill andrà all’incredibile iniziativa Support Ukraine.

Questi fondi forniranno cibo, giocattoli e aiuti umanitari alle migliaia di ucraini sfollati nel Regno Unito, oltre al sostegno necessario per le loro famiglie all’estero.

Il portavoce di William Hill, Lee Phelps, ha dichiarato: “Daremo in pegno il 100% dei nostri profitti realizzati sul mercato dell’Eurovision alla brillante organizzazione benefica Support Ukraine.

Se piazzi una scommessa sul mercato dell’Eurovision questo fine settimana, l’Ucraina vincerà indipendentemente dal fatto che le schede scommesse dei clienti abbiano esito positivo. È passato più di un anno da quando milioni di ucraini hanno avuto il loro mondo capovolto, e nel fine settimana di un’Eurovision che dovrebbe tenersi a Kiev, è un duro promemoria che la lotta è sempre presente, ma lo sono anche i soccorsi e la resilienza dimostrata da una nazione dal cuore d’acciaio. Non dobbiamo dimenticare i disastri che gli ucraini stanno ancora affrontando e il continuo sostegno di cui gli ucraini hanno bisogno sia nel loro paese d’origine sia per coloro che hanno cercato rifugio qui nel Regno Unito”.

Un portavoce di Support Ukraine ha dichiarato: “Siamo immensamente grati per tutto il sostegno che gli ucraini hanno ricevuto dal Regno Unito e dal popolo britannico e per la loro grande offerta di ospitare l’Eurovision per conto dell’Ucraina.

Siamo particolarmente grati a William Hill per il suo fantastico gesto di donare tutti i profitti derivanti dalle scommesse sull’evento alla nostra causa. Siamo profondamente toccati.”Il denaro aiuterà a fornire le necessità a coloro che sono stati colpiti in prima linea o nei territori disoccupati, compresi gli aiuti medici come medicine e veicoli di evacuazione medica tanto necessari”.

Un’iniziativa di beneficenza in crescita con sede a Londra, il Support Ukraine Coordination Hub ha già contribuito a fornire centinaia di pasti a una popolazione in aumento di ucraini che cercano rifugio a Londra, oltre a fornire pasti/aiuti alle famiglie che sono rimaste o non sono in grado di lasciare l’Ucraina.

PressGiochi