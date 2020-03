William Hill continua la ricerca di un Chief Financial Officer

William Hill ha confermato che riprenderà la ricerca del suo Chief Financial Officer (CFO) dopo che Adrian Marsh ha rivelato di voler rimanere con il suo attuale datore di lavoro. Marsh, che intendeva far parte del team esecutivo di William Hill durante il primo trimestre del 2020, ha informato l’operatore che sarebbe rimasto come direttore finanziario del gruppo nel settore dell’imballaggio internazionale DS Smith. Nella comunicazione, Marsh ha sottolineato che la sua decisione è stata presa a causa delle “circostanze senza precedenti” in cui rimarrebbe nel suo ruolo attuale. Roger Devlin, presidente del consiglio di amministrazione di William Hill, ha dichiarato: “Mentre prendiamo atto delle ragioni della decisione di Adrian, William Hill si concentra sul prendere le misure necessarie per proteggere gli interessi dei suoi stakeholder. Forniremo un aggiornamento a tempo debito”. L’aggiornamento significa che Ruth Prior, che attualmente sta scontando il suo periodo di preavviso, continuerà a fungere da guida finanziaria del gruppo di William Hill. È entrato in William Hill nel 2017 come membro del consiglio di amministrazione e del gruppo esecutivo, e ha annunciato la sua partenza nel gennaio 2020. Questo marzo, William Hill ha preso la drastica opzione di sospendere i dividendi degli azionisti del 2019, cercando di rafforzare il gruppo. William Hill ha sottolineato che era troppo presto per determinare gli impatti a lungo termine di COVID-19, ma aveva previsto che le interruzioni sportive avrebbero ridotto le prestazioni dell’EBITDA di 100-110 milioni di sterline.

