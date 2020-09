William Hill accetta l’offerta da 2,9 miliardi di sterline di Caesars Entertainment

L’operatore di casinò statunitense Caesars Entertainment ha concordato un’acquisizione da 2,9 miliardi di sterline del bookmaker britannico William Hill. Le società hanno annunciato mercoledì che Caesars avrebbe pagato £2,72 per azione di William Hill in contanti, oltre un quarto rispetto al prezzo prima che l’interesse della società statunitense fosse segnalato per la prima volta la scorsa settimana. L’accordo, che deve essere concordato dal 75% degli azionisti di William Hill, è stato raccomandato all’unanimità dagli amministratori della società britannica. È arrivata dopo che due offerte rivali del gruppo di private equity americano Apollo sono state rifiutate. L’acquisizione darà a Caesars, l’operatore del casinò Caesars Palace di Las Vegas, l’accesso al fiorente mercato delle scommesse sportive negli Stati Uniti. Caesars possiede anche vari casinò nel Regno Unito. Le scommesse sportive erano illegali nella stragrande maggioranza degli stati degli Stati Uniti fino a quando una decisione della Corte suprema del 2018 ha annullato il divieto federale, dando così il colpo di grazia alla gara tra bookmaker per uno dei più grandi mercati potenziali del mondo. La dimensione dell’opportunità online ha dato alle società di scommesse statunitensi un’ancora di salvezza durante la pandemia, con il valore delle azioni di Caesars che è salito dai minimi di quasi $6 a $54 martedì sera. Caesars in precedenza aveva affermato che l’acquisizione potrebbe consentirle di guadagnare tra $600 milioni e $700 milioni di entrate il prossimo anno nelle scommesse online e sportive.

Roger Devlin, presidente di William Hill, ha affermato che l’offerta era ad “un prezzo interessante per gli azionisti”, ma ha aggiunto che c’era il “rischio e gli investimenti significativi necessari per massimizzare le opportunità degli Stati Uniti, data l’intensa concorrenza negli Stati Uniti e il potenziale di interruzioni normative in Regno Unito ed Europa”. Caesars prevede di vendere le reti di filiali britanniche ed europee di William Hill, che hanno lottato prima e durante la pandemia sotto una maggiore pressione normativa per affrontare il problema del gioco d’azzardo. William Hill ha annunciato la chiusura di 119 filiali nel Regno Unito ad agosto. Tom Reeg, amministratore delegato di Caesars, ha dichiarato: “L’esperienza di William Hill nelle scommesse sportive andrà a completare l’attuale offerta di Caesars, consentendo al gruppo di servire meglio i nostri clienti nel mercato in rapida crescita delle scommesse sportive e online negli Stati Uniti”.

PressGiochi