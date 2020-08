William Hill accelera il processo di digitalizzazione per superare le difficoltà del COVID-19

William Hill ha riferito che il 39% delle entrate è stato generato al di fuori del Regno Unito rispetto al 35% nello stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi netti internazionali online sono aumentati del 10%, passando da 122,4 milioni di sterline nel 2019 a 143,8 milioni. William Hill lo ha attribuito a “una crescente trazione dagli sviluppi dei prodotti lanciati alla fine del 2019, un passaggio dalla vendita al dettaglio all’online e un po’ di sostituzione dalle scommesse sportive”. A ciò si sono aggiunti “forti progressi con la Svezia che ha ripreso a crescere a seguito degli sviluppi normativi dell’anno precedente e le entrate nette della Danimarca che sono quasi raddoppiate”. L’utile ante imposte del semestre è stato di £141,1 milioni, rispetto alle perdite di £63,5 milioni nel periodo comparativo dello scorso anno, dovuto in gran parte a un rimborso una tantum dell’imposta sul valore aggiunto di 201,6 milioni di sterline. Il gruppo di scommesse FTSE250 continua a “rimodellare la sua proprietà al dettaglio”, che ha registrato un calo del 49% dei ricavi like-for-like a £147 milioni, in calo rispetto a £391 milioni nel primo semestre 2019, citando una serie di continui adeguamenti del mercato ai FOBT riduzione del capitale di £2 e la società ha ridotto significativamente le sue unità di negozio nel 2019. Costretto dalla pandemia a chiudere il settore al dettaglio per 13 settimane. A luglio, William Hill ha confermato la fusione delle divisioni online e al dettaglio, “il prossimo passo logico per creare valore e stimolare la crescita” mentre la società prevede “un’offerta di vendita al dettaglio intelligente e il potere dell’online”.

Ulrik Bengtsson, Amministratore delegato, ha commentato: “Sono lieto della performance di William Hill in questi tempi straordinari. Il nostro team è stato eccezionale, sostenendosi a vicenda con i nostri clienti durante la pandemia, vorrei ringraziarli per i loro sforzi. Siamo lieti delle azioni intraprese per rafforzare ulteriormente la protezione dei clienti, inviando oltre 1,2 milioni di messaggi sulla sicurezza ai giocatori e siamo pienamente favorevoli ad un approccio basato sull’evidenza alla revisione della legge sul gioco d’azzardo, come suggerito dalla recente Camera del Rapporto. Il nostro trading era forte prima del COVID-19, abbiamo controllato i costi in modo efficace durante il blocco e abbiamo recuperato bene dopo con buone prestazioni nelle nostre attività online durante il primo semestre. Il programma di accompagnamento ha fornito un supporto tempestivo e ha consentito di proteggere i lavori dei nostri 7.000 colleghi al dettaglio nel Regno Unito. Pertanto, data la forza del nostro recupero dopo il blocco, abbiamo deciso di rimborsare i fondi di Furlough. Abbiamo continuato a sviluppare sia la nostra piattaforma tecnologica che le nostre offerte di prodotti. Il bilancio è stato rafforzato dalle azioni rapide intraprese per mantenere il contante nel business, il collocamento riuscito e il riconoscimento del rimborso dell’IVA. Di conseguenza, abbiamo la forza finanziaria per perseguire con fiducia la nostra agenda di crescita, sfruttando la nostra posizione di leader di mercato nelle scommesse sportive negli Stati Uniti e la straordinaria opportunità che la fusione di Eldorado con Caesars offre”.

PressGiochi