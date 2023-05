White Paper Esports e Gaming in Italia: aperta la call per inviare idee e proposte per lo sviluppo del settore

L’Osservatorio Italiano Esports apre la possibilità di inviare proposte per il White Paper degli Esports e del Gaming in Italia, che sarà il primo esperimento open source di ascolto degli operatori del settore. Attraverso una raccolta di idee e proposte dal basso, l’obiettivo sarà risolvere le criticità del mercato in modo accessibile, trasparente e democratico.

La prima storica convention sugli Esports e sul Gaming che si è tenuta in Parlamento l’8 e 9 maggio – organizzata dal Movimento 5 Stelle e dall’Osservatorio Italiano Esports – non è stato solo un momento epocale di discussione e di confronto sugli Esports in un contesto istituzionale.

Le due giornate hanno rappresentato, infatti, un primo passo per arrivare a un obiettivo pratico: la creazione di un White Paper che raccolga sia le criticità attuali del settore in Italia, sia le proposte risolutive da parte degli operatori del mondo Esports e Gaming.

L’Osservatorio Italiano Esports quindi avvia la call to action aperta a tutti gli operatori del settore, per consentire un’unione e un ascolto dal basso delle problematiche che necessitano di una tempestiva soluzione. Da oggi, per chiunque, è possibile inviare la propria proposta di risoluzione per una o più delle seguenti aree di criticità del sistema Esports e Gaming italiano:

Regolamentazione e riconoscimento;

Professioni Esports;

Industria Esports (aspetti economici e organizzativi);

Inclusività e sostenibilità;

Promozione cultura gaming;

Nuove tecnologie;

Sostegno agli sviluppatori italiani.

I contributi inviati dovranno presentare un’analisi della criticità scelta e poi una proposta risolutiva dei problemi analizzati. Queste relazioni verranno integrate con le proposte dei relatori intervenuti durante la Convention in Parlamento, in modo da creare un report – il White Paper degli Esports e del Gaming in Italia – che l’Osservatorio Italiano Esports presenterà ai parlamentari del MoVimento 5 Stelle.

In questo modo, per la prima volta, la voce degli operatori arriverà ai parlamentari, i quali potranno avviare azioni in Parlamento, grazie a una conoscenza dettagliata delle criticità evidenziate nel White Paper, e indicate direttamente dalla base del mercato.

Per poter contribuire alla redazione del White Paper è possibile compilare il form dedicato a questo link, dove inviare una o più proposte, e partecipando così al più grande progetto open source sugli Esports e sul Gaming mai avviato.

“La redazione del White Paper degli Esports e del Gaming è un progetto ambizioso e che taglierà un traguardo storico – commenta Luigi Caputo, founder e CEO dell’Osservatorio Italiano Esports -. Mai il settore era stato unito sotto un’unica causa da perseguire per il miglioramento dell’intero ecosistema. L’Osservatorio Italiano Esports resterà in prima linea nella sfida di unificare questo mondo, attraverso questo documento che segnerà uno spartiacque del mercato gaming italiano. Chi contribuirà al White Paper resterà nella storia di questo settore”.

PressGiochi