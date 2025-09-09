“WEEKEND DA SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar, cercasi 86 vincitori

Le scadenze per la riscossione dei premi sono il 18, 19, 25 e 26 settembre, in base alla data del concorso giocato.

A giugno del 2025, grazie all’iniziativa speciale “WEEKEND DA SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno, nell’arco di 4 estrazioni straordinarie durante gli ultimi 2 weekend di giugno, 250 premi per ogni estrazione (n. 98 di venerdì 20 giugno 2025; n. 99 di sabato 21 giugno 2025; n. 102 di venerdì 27 giugno 2025 e n. 103 di sabato 28 giugno 2025).

Tanti hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita fisici che online o da mobile, con l’App ufficiale SuperEnalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su SuperEnalotto.it.

Dei 1.000 premi assegnati, sono 86 quelli non ancora riscossi.

Per scoprire se si è tra i vincitori, occorre verificare i codici alfanumerici univoci relativi all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e rispettare la data di scadenza per poter chiedere la riscossione della vincita.

Di seguito le località in cui si sono verificate le vincite in attesa di riscossione; sono suddivise in base alla data del concorso giocato:

Estrazione n. 98 di venerdì 20 giugno 2025 – Sono 15 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 18 settembre 2025

Estrazione n. 99 di sabato 21 giugno 2025 – Sono 15 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 19 SETTEMBRE 2025

Estrazione n. 102 di venerdì 27 giugno 2025 – Sono 25 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 25 settembre 2025

Estrazione n. 103 di sabato 28 giugno 2025 – Sono 31 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 26 settembre 2025

Si ricorda che i termini per la riscossione dei premi da 10.000€ ciascuno – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno rispettivamente il 18, 19, 25 e 26 settembre 2025 a seconda della data del concorso giocato.

Verifica vincite

Si potranno verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:

nella sezione Verifica Vincite del sito SuperEnalotto.it e giochinumerici.info

attraverso la App Ufficiale del SuperEnalotto

nei Punti di Vendita Sisal

Modalità riscossione SuperEnalotto

Se hai realizzato una vincita, aggiudicandoti uno dei Premi Speciali da 10.000€, devi recarti presso un punto di ritiro a scelta tra:

Il Punto Pagamenti Premi più vicino a te

Gli Uffici Premi Sisal dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00: Via Ugo Bassi, 6 – 20159 – Milano Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma



Se hai realizzato la vincita con una giocata online, devi presentare la stampa del dettaglio giocata vincente, riportante il codice della tua giocata ed il codice di identificazione del tuo conto di gioco, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale.

Come previsto dal regolamento di gioco a distanza, il pagamento per le vincite superiori a 5.200€ sarà autorizzato solo a seguito di una verifica da parte di un’apposita Commissione istituita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Se, invece, hai giocato in ricevitoria devi presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale.

Il pagamento della vincita avverrà a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento.

Anche in questo caso, la ricevuta della giocata vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it.

