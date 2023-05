Webinar EEGS: si parla della pubblicità del gioco d’azzardo e dei possibili sviluppi normativi in Ue

Alcuni dei più influenti specialisti del settore hanno discusso il tema della pubblicità del gioco d’azzardo durante un webinar organizzato dall’Eastern European Gaming Summit (EEGS).

L’evento si è svolto il 10 maggio e ha riunito esperti B2B e B2C interessati agli aspetti normativi del marketing e della pubblicità nel gioco d’azzardo.

Durante la discussione online, Rossi McKee, il Dr. Joerg Hofmann, il Dr. Joseph F. Borg, Gemma Boore e James Illingworth hanno tutti condiviso i loro pensieri e le loro osservazioni sull’argomento.

Gemma Boore, Senior Associate di Harris Hagan, ha portato ad esempio la prospettiva del Regno Unito spiegando che poiché il Regno Unito non fa più parte dell’UE non ci si può aspettare alcun tipo di allineamento normativo con le misure adottate in altre giurisdizioni, ma certamente ci sono delle tendenze da osservare.

Rossi McKee, fondatore, CT Gaming e Telematic Interactive Bulgaria AD, presidente onorario di AGIB, ha fornito un quadro molto chiaro delle dinamiche del gioco d’azzardo in Bulgaria e ha aiutato gli ascoltatori a comprendere l’impatto delle ultime modifiche normative e di come esse rifletteranno il mercato.

Ha spiegato in dettaglio come gli operatori bulgari si sono riuniti e hanno firmato insieme un memorandum, attraverso il quale hanno limitato la propria attività pubblicitaria. McKee ha spiegato che ciò è accaduto a seguito di una diffusione sulla pubblicità del gioco d’azzardo e di intense attività pubbliche.

Nel corso della discussione, il Dr. Joerg Hofmann, Senior Partner dello Studio Legale Melchers, ha parlato dell’importanza che ogni paese europeo abbia una legislazione adeguata che garantisca che operatori legali e illegali possano essere competitivi, e ha concluso che attualmente gli operatori tedeschi non lo sono.

Ha detto: “Gli operatori dovrebbero imparare gli uni dagli altri. Il primo messaggio da pubblicizzare è – sono un operatore legale” e ha consigliato loro di fare lobby, fornire informazioni e organizzare eventi. Gli specialisti hanno parlato delle migliori strategie e di come le restrizioni potrebbero funzionare praticamente a favore degli operatori.

Dr. Joseph F. Borg, Partner, Head of Innovative Technologies Advisory, ha affermato che il divieto di pubblicità pone i nuovi operatori in una concorrenza sproporzionata rispetto ai player presenti nel mercato.

Alla fine ha concluso: “Le norme sono necessarie, ma bisognerebbe trovarne di equilibrate che non danneggino il business”.

Puoi guardare una registrazione del webinar sul canale EEGS su YouTube qui: https://bit.ly/3I3TNik

