Web marketing: intervista con Lukas Mollberg

Il web marketing è sicuramente un’attività fondamentale che ogni business deve prendere in considerazione. A prescindere dal settore in cui si opera, una buona attività di marketing online può fare la differenza tra attirare tanti clienti o rimanere sconosciuti. Il problema è che fare pubblicità online non è semplice, soprattutto a causa della presenza di una concorrenza spietata.

Oggi abbiamo chiesto un’intervista a Lukas Mollberg, fondatore di Casinoble , che si occupa di sviluppo e pubblicità di siti web da quasi vent’anni.

Lukas, grazie per questa intervista. Per prima cosa, qual è il modo migliore per avvicinarsi al web marketing?

Salve, grazie per avermi invitato. Quando si parla di web marketing, solitamente le persone hanno due reazioni: rimangono colpite e cercano di informarsi il più possibile oppure pensano che sia tutto uno spreco di soldi e si fossilizzano su tecniche tradizionale. La prima tipologia di persone ha quella marcia in più che le porta al successo, mentre la seconda tipologia si ritroverà a tentennare e avere problemi. Vedi, il web marketing necessita di curiosità e voglia di fare. Internet si evolve velocemente, quindi la chiave per avere successo è cercare di stare al passo con le innovazioni. Solo perché una cosa funziona oggi, non vuol dire che funzionerà per sempre, per cui bisogna davvero stare sul pezzo.

Qual è la difficoltà principale che un’azienda può riscontrare nel proprio piano di web marketing?

Personalmente, credo che sia difficile identificare il pubblico target giusto, perlomeno inizialmente. Avviare una campagna pubblicitaria, così come acquistare annunci, inserzioni e banner sui siti è semplice, ma se non si presta attenzione si rischia di mirare al pubblico sbagliato, spendendo una quantità notevole di soldi. La cosa peggiore è vedere un numero enorme di interazioni con la propria campagna, ma nessuna vendita. Essere visibili è importante, ma essere visibili agli utenti giusti lo è ancora di più. Solitamente, consiglio di avere ben chiaro il tipo di cliente ideale e creare il piano di marketing attorno ad esso. Sfortunatamente, molte volte accade il contrario. Si creano i contenuti prima ancora di sapere a chi mostrarli.

Consigli di focalizzarsi più sui motori di ricerca o sui social?

La risposta è dipende. Molte attività non possono fare a meno di apparire su un motore di ricerca, soprattutto se si tratta di business che operano a livello locale. La questione è diversa per quanto riguarda gli e-commerce . La competitività è così elevata che alcuni potrebbero pensare di attirare clienti solo tramite social. Personalmente, lo sconsiglio, ma sono consapevole del fatto che con un budget limitato sia necessario fare delle scelte. In una fase iniziale sarebbe meglio utilizzare ogni canale possibile. Questo per capire dove si ha successo. Successivamente, si dovrebbero analizzare i risultati e modificare o scartare delle opzioni di conseguenza.

Solo un’altra domanda, quali pensi sia un canale di marketing poco sfruttato?

Senza dubbio TikTok . Molte persone pensano che si tratti ancora di una piattaforma in cui fare balletti e ascoltare musichette. La verità è tutt’altra. Può essere uno strumento di marketing potentissimo se utilizzato correttamente, soprattutto perché ancora pochi lo utilizzano in modo professionale. L’approccio è sicuramente diverso rispetto a tutte le altre piattaforme online tradizionali, e questo può spaventare. Comprendere il tipo di contenuti accettati e sfruttarli a proprio vantaggio può fare la differenza in questo periodo. Sicuramente non focalizzerei la mia completa attenzione su questo social, tuttavia può essere una buona idea quella di includerlo nel proprio piano di marketing.

Grazie Lukas per questa intervista!

PressGiochi