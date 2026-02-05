Newsletter

05 Febbraio 2026

Walter Zenga nuovo ambassador del Gruppo NOVOMATIC Italia

05 Febbraio 2026

Prende il via la collaborazione tra lo storico portiere e allenatore Walter Zenga e NOVOMATIC Italia, un incontro naturale tra l’esperienza e la credibilità del grande sportivo di fama internazionale, e lo storico impegno dei brand NOVOMATIC, ADMIRAL, e QUIGIOCO nel promuovere una cultura del gioco responsabile e innovativa.

«Siamo orgogliosi di avere Walter come ambassador», afferma la Direttrice Comunicazione e Marketing Mara Di Lecce di NOVOMATIC Italia. «La sua carriera, fatta di scelte responsabili e attenzione ai valori sportivi, si sposa perfettamente con la filosofia dei nostri brand che si occupano attivamente di tematiche relative al gioco responsabile, come Usa La Testa e Quigioco Responsabile. Insieme vogliamo mostrare come il gioco possa essere sicuro, divertente e consapevole, offrendo esperienze moderne e innovative anche attraverso le soluzioni cashless e gli strumenti digitali di pagamento con APay E-Wallet e APay Card ideati dal nostro Gruppo e destinati al target dei giocatori online e non solo».

La collaborazione con Zenga vuole valorizzare la sinergia tra valori sportivi e corporate, creando contenuti informativi e coinvolgenti capaci di sensibilizzare il grande target di chi ama intrattenersi su responsabilità, sicurezza e correttezza. Grazie a questa partnership, NOVOMATIC Italia conferma il proprio impegno nel creare esperienze di gioco sicure, trasparenti e orientate al benessere dei consumatori, conciliando innovazione tecnologica e valori etici.

 

