Volpiano (TO): furto in una sala scommesse

Tra venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025, ignoti hanno preso di mira una sala scommesse di Volpiano, nel torinese. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e, una volta all’interno, hanno svuotato le gettoniere delle macchinette, fuggendo rapidamente prima dell’arrivo dei carabinieri della compagnia di Chivasso.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma le modalità del colpo lasciano pensare a un’azione pianificata con cura e portata a termine in pochi minuti. Sul posto, i militari hanno avviato i rilievi e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire indizi utili a risalire agli autori del furto. Al momento, però, dei ladri non c’è traccia: si sono dileguati nel buio senza lasciare segni evidenti.

Questo episodio si aggiunge a una lunga serie di colpi che, negli ultimi mesi, hanno colpito Volpiano e i comuni limitrofi. Non solo attività commerciali nel mirino: anche abitazioni private e automobili sono state prese di mira dai ladri. Una scia di episodi che alimenta la preoccupazione di residenti e commercianti, sempre più esasperati di fronte a quella che appare come una vera e propria escalation di criminalità.

