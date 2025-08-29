Voghera (PV), minorenni in sala scommesse. Sanzionato il titolare
29 Agosto 2025
Nel corso dell’operazione congiunta di controllo del territorio svoltasi a Voghera, le forze dell’ordine hanno effettuato un’ispezione in una sala scommesse della città. Durante il controllo, gli agenti hanno riscontrato la presenza di tre minori all’interno dell’area destinata al gioco con vincite in denaro, in violazione del divieto previsto dalla normativa vigente.
Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato con una multa di 6.667 euro per non aver impedito l’accesso ai minorenni. La legge, infatti, obbliga i gestori a richiedere un documento d’identità per verificare l’età degli avventori, salvo i casi in cui la maggiore età sia evidente.
L’episodio conferma l’importanza dei controlli sul territorio non solo per il contrasto alla criminalità, ma anche per la tutela dei minori e il rispetto delle norme sul gioco responsabile. La presenza di minorenni in aree riservate al gioco d’azzardo rappresenta una violazione grave, che espone i giovani a rischi significativi. Le sanzioni applicate dimostrano la volontà delle autorità di rafforzare la vigilanza e garantire il rispetto della legalità, a tutela dell’intera comunità.