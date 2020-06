VLT NOVOMATIC Italia: pronti a ripartire

In un video le principali anticipazioni sulle novità che il Gruppo sta preparando per i propri partner B2B

La strada da percorrere è lunga, ancora non del tutto visibile, ma insieme, con la grinta, la professionalità e il senso di responsabilità che contraddistingue il Gruppo NOVOMATIC nel

nostro Paese e in tutto il mondo, è possibile cominciare a pianificare la ripartenza. Oggi siamo pronti a costruire un nuovo futuro: ce ne parla, nel video al link di seguito, Michele

Masini, direttore della BU VLT di NOVOMATIC Italia. Il segmento VLT, punta di diamante di NOVOMATIC, presenta la propria visione del futuro: prodotti nuovi e servizi dedicati ai propri partner daranno al settore la linfa vitale che oggi più che mai serve per tornare in campo!

PressGiochi