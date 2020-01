VLT: da oggi la tassa sulla fortuna sale al 20%, attesi già da quest’anno 355,7 mln di gettito in più

A partire da oggi, 15 Gennaio 2020, la tassa sulle vincite dei giocatori alle VLT passa al 20% per la quota delle vincite eccedenti il valore di 200 euro. La soglia di applicazione si abbassa da 500€ a 200€, mentre l’aliquota applicata passa dal 12% al 20%.

L’aggiornamento degli apparecchi VLT è stato previsto dalla legge di bilancio 2020 e per consentire l’adeguamento, i sistemi di Gioco VLT e gli Apparecchi VLT sono stati disabilitati al gioco a partire dalle ore 23.45 di ieri 14 gennaio e aggiornati progressivamente nelle ore successive.

La legge di Bilancio, oltre ad aumentare la tassa sulla fortuna dei giocatori di Vlt, prevede anche che da 1° marzo 2020, si applichi una tassa al 20% sulle vincite superiori ai 500 euro per lotterie come Win for life, Superenalotto e Gratta&Vinci.

Per quanto riguarda la tassa sulle vincite per le VLT, l’abbassamento della soglia da 500 euro a 200 euro ed il contemporaneo innalzamento dell’aliquota dal 12% al 20% consentono di aumentare il gettito, calcolato sulla base della raccolta VLT stimata per il 2019, rettificata come sopra: 23,76 miliardi per l’anno 2020 e 23,52 miliardi per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le vincite da 200 euro a 500 euro rappresentano il 9% del totale delle vincite.

Considerando la raccolta stimata per l’anno 2020 e un pay out medio all’86,5%, il Governo stima che le vincite si attesteranno in misura pari a 20,55 miliardi.

Dal 9% di tale ammontare (vincite tra 200 e 500 euro, oggi non tassate) scaturisce un importo di 1,85 miliardi, che, con aliquota del 20%, dà un prelievo stimato pari a 370 milioni. Considerato che l’incremento del prelievo sulle vincite scatterà oggi 15 gennaio 2020, il maggior gettito stimato è pari a 355,7 milioni.

Per gli anni 2021 e 2022, partendo da una raccolta di 23,52 miliardi ed un pay out dell’85,5%, scaturisce un maggior introito stimato di 362 milioni.

Inoltre, l’incremento di aliquota dal 12% (attualmente vigente) al 20% sulla parte delle vincite superiore a 500 euro produce un incremento di gettito pari a 76 milioni (nel 2018, con l’aliquota del 12%, l’ammontare complessivo del prelievo sulle VLT è stato pari a 120 milioni: aumentando l’aliquota dal 12% al 20%, si ottiene un maggior gettito di 80 milioni che, tenendo conto della riduzione della raccolta e del pay out, viene ridotta del 5% per il 2020 (in cui sia la riduzione della raccolta sia quella del pay out sono di portata ridotta) e del 10% per gli anni 2021 e successivi: pertanto, il maggior gettito si stima pari a 76 milioni per il 2020 (rettificato in 73 milioni (73 = 76: 365 x 351) perché la modifica interviene dal 15 gennaio 2020) e 72 milioni per il 2021 e seguenti.

PressGiochi