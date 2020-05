Vlad Marinescu nominato nuovo Presidente dell’International Esport Federation

Il Presidente dell’International Esport Federation (IESF), Colin Webster, ha deciso di dimettersi dal ruolo di capo dell’IESF. A causa delle circostanze derivanti direttamente dalla crisi del COVID-19 e della sempre crescente situazione problematica in Sud Africa legata alle restrizioni di viaggio, Colin ha deciso, per la continua crescita e lo sviluppo della Federazione Internazionale di Esport, di abbandonare la sua posizione di Presidente.

Colin ha proposto al Consiglio di Amministrazione che Vlad Marinescu (vicepresidente IESF) assuma la posizione di Presidente e Sua Altezza lo sceicco Sultan Bin Khalifa Bin Sultan Al Nahayan per assumere la posizione di vicepresidente.

Il Consiglio ha ratificato all’unanimità la proposta ed è stato convenuto che sia il Presidente che il Vicepresidente ricoprano tali posizioni fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria.

Colin fu determinante e fu la forza trainante nel trasformare IESF in una federazione trasparente e globale. Dal 2009 ad oggi, Colin può essere accreditato per gran parte delle modifiche che hanno aumentato il livello del processo democratico in IESF, infatti, sotto la sua amministrazione, il numero di federazioni affiliate è cresciuto da 30 a oltre 70. Il Consiglio ha deciso all’unanimità di mantenere Colin all’interno del Consiglio stesso per continuare a svolgere un ruolo di supporto prestando particolare attenzione alle questioni legali e finanziarie.

“Ho sempre creduto che un leader, come l’organizzazione stessa, dovesse servire i suoi membri. Le sfide della crisi attuale hanno messo a dura prova la mia efficacia nel servire coloro che mi hanno eletto e dopo una lunga e dura introspezione, credo che Vlad Marinescu e sua Altezza lo Sceicco Bin Khalifa Bin Sultan Al Nahayan sarebbero più adatti a guidare l’IESF”.

Vlad è stato cooptato nel Consiglio di IESF all’inizio del 2019, e poi in occasione dell’Assemblea generale ordinaria di IESF è stato eletto nel Consiglio per un mandato di tre anni. Vlad è Presidente della Federazione degli Esportatori degli Stati Uniti ed è Chief Media & Marketing Officer della International Judo Federation. Vlad è stato anche Direttore generale dello Sport Accord, ora GAISF. “Siamo veramente in debito con il presidente Webster. La sua vita è stata dedicata al servizio pubblico, siamo fortunati che siamo riusciti a convincerlo a rimanere nel Consiglio di Amministrazione per continuare a fornire noi importanti consigli. Le solide basi su cui si basa IESF dipendono da Colin, che ha mostrato un’enorme leadership nella crescita della società come organo di Governo degli eSport. IESF, un’associazione senza scopo di lucro, è stata fondata nel 2008. Durante il prossimo periodo mi dedicherò al proseguimento della missione proposta da Colin e insieme al Consiglio IESF, garantiremo di servire i nostri membri mentre cresciamo, unendo il mondo degli eSport ulteriormente”.

PressGiochi