L’impatto del Covid sul gambling mondiale: in Italia casinò online in crescita del 37,5%

L’impatto del COVID-19 ha interessato la nostra società su tutti i livelli, compreso il settore del gioco d’azzardo che non è rimasto illeso. Da un lato l’aspetto normativo, che ha colpito duramente l’Estonia, in cui il gioco d’azzardo è stato sospeso per mesi e Regno Unito e Svezia, in cui l’impatto della pandemia è stato più duraturo e dove le rispettive istituzioni regolatrici del settore hanno introdotto misure preventive per proteggere le persone chiuse in casa dai danni del gioco d’azzardo patologico, mentre in Germania è stato siglato un accordo transitorio per le restrizioni imposte dal Trattato Interstatale, che sembra aver danneggiato temporaneamente le entrate dei casinò online.

Ad approfondire gli effetti del Covid sul settore globale del gioco d’azzardo è uno studio di VIXIO GamblingCompliance.

Nel Regno Unito il Governo ha avviato la revisione del Gambling Act, che porterà significative restrizioni per i giochi dei casinò online e nel frattempo la Gambling Commission ha imposto limiti severi per le slot machine online. Negli Stati Uniti sembra esserci meno pressione per l’aspetto normativo, poiché numerosi Stati si sono concentrati nella legalizzazione di scommesse sportive e casinò online, preoccupandosi più delle entrate fiscali che del gioco d’azzardo responsabile.

Il profondo impatto del Coronavirus su tutti i comparti del settore del gioco d’azzardo ha reso più nitidi i dati di mercato, con le parti interessate che negli ultimi dieci mesi sono state alle prese con le complicazioni portate dalla pandemia sulle operazioni aziendali e sul comportamento dei giocatori. Inoltre dall’anno scorso, in molti Stati in tutto il mondo, a seguito della diffusione del COVID-19 sono state bloccate le operazioni delle sedi terrestri, che hanno notevolmente avvantaggiato le operazione del gioco d’azzardo online, portando gli operatori multicanale a compensare in parte la perdita significativa subita con la chiusura delle sedi terrestri.

L’Italia, il più grande mercato del gioco d’azzardo in Europa, in questa situazione ha rappresentato al meglio il passaggio dal canale al dettaglio a quello online, con entrate dal gioco d’azzardo online (GGR) in aumento del 45% a 2,6 miliardi di euro nel 2020, nonostante i lockdown che hanno interessato principalmente il secondo e il quarto trimestre dello scorso anno. All’interno di questo totale le entrate dei casinò online sono aumentate del 37,5% a poco meno di 1 miliardo di euro, compensando il calo del 33% delle vendite al dettaglio.

In questo scenario di spostamento dalle operazioni al dettaglio a quelle online, le attività di Eurobet hanno sovraperformato. Il direttore finanziario Rob Wood ha dichiarato agli analisti: “I clienti utilizzano i negozi per depositare e prelevare per le operazioni online, quindi arriva una quantità enorme di attività online effettuate tramite sede terrestre. Infatti, circa la metà dei depositi effettuati per il canale online arriva attraverso i negozi terrestri, tendenza che è mitigata completamente dal momento della chiusura totale dei negozi in Italia”. Questa sostituzione delle attività è stata meno pronunciata nel Regno Unito, che rimane il più grande mercato di gioco d’azzardo online in Europa, ma dove il settore terrestre è più piccolo rispetto all’Italia. Dai dati forniti dalla Gambling Commission sugli opratori che rappresentano l’80% del segmento online si registra una situazione abbastanza stabile, anche se è presente una crescita sequenziale delle scommesse sportive online e dei verticali dei casinò online, dove i prodotti di nicchia come poker online, scommesse virtuali e scommesse sugli eSports sono regrediti ai livelli pre-COVID dopo il ritorno del calendario degli sport, mentre negli ultimi mesi dell’anno gli operatori italiani hanno registrato un aumento notevole nelle attività del poker online e scommesse virtuali.

Dopo marzo si è registrata una crescita disomogenea in tutta Europa, dove le paure per i comportamenti irresponsabili dei giocatori unitamente ad una maggiore volatilità delle tendenze del mercato, hanno portato Svezia e Finlandia ad adottare misure preventive come depositi settimanali e limiti di perdita mensili. I dati fiscali mensili raccolti in Svezia hanno mostrato una contrazione delle entrate dei giochi online regolamentati dall’introduzione dei limiti settimanali (497 euro) e un limite di 100 SEK sui bonus di iscrizione in vigore da inizio luglio e prorogato fino al 30 giugno 2021.

Il GGR online della vicina Danimarca, nel frattempo, è diminuito su base annua del 6,5% a 82 miliardi di DKK (379 milioni di euro) nei primi nove mesi del 2020.

In Spagna, in cui tale mercato è stato lanciato analogamente alla Danimarca nel 2012 e dove probabilmente la cultura omnicanale è ancora sottosviluppata quando si parla di punti di interesse tra settore online e quello terrestre, le entrate nette dal gioco online (GGR) sono aumentate del 10,8% e di appena il 2,8% nel terzo trimestre.

Nel mercato online portoghese, che è fortemente tassato, l’aumento oscillava tra il 40% e il 60% tra il primo trimestre e il terzo trimestre del 2020, con il regolatore nazionale SRIJ che definisce questo spostamento tra settori come la prova che “i giocatori preferiscono scommettere in un ambiente regolamentato e controllato”.

Negli Stati Uniti il 2020 ha rappresentato un anno rivoluzionario per il gioco d’azzardo online, dove numerosi Stati hanno aperto alla legalizzazione delle scommesse sportive online e in generale all’iGaming. Il dato relativo rispetto alle entrate lorde si è attestato a circa 1,6 miliardi di dollari, tutto questo nel secondo anno a pieno regime dopo l’abrogazione della Legge sulla protezione degli sport professionistici e dilettantistici (PASPA) nel 2018. Nonostante un calendario sportivo precario, le entrate delle scommesse sportive online regolamentate sono aumentate di circa il 130%, raggiungendo la cifra di 1,1 miliardi che rappresenta il 70% del totale delle entrate del mercato. L’enorme potenziale del mercato iGaming degli Stati Uniti è enfatizzato dalle entrate lorde dei casinò online e del poker online che hanno raggiunto 1,54 miliardi di euro solo nel New Jersey e in Pennsylvania, superando le entrate delle scommesse sportive online raccolte nello stesso periodo da 13 Stati.

Questa situazione globale presenterà nuove sfide. Le aspettative di tendenze sostenute potrebbero essere mitigate con le nuove regolamentazioni incombenti in Germania, in Svezia e nel Regno Unito. La forte crescita dei ricavi osservata nella maggior parte dei mercati online regolamentati in Europa dovrà mantenersi nonostante all’orizzonte si presentino possibilità di una tassazione maggiore per il settore assieme all’aumento del rischio sociale che aleggia attorno ai temi del gioco d’azzardo problematico. Negli Stati Uniti, inoltre, si passerà probabilmente dal preoccuparsi della “crescita a tutti i costi” alla redditività responsabile, agendo normativamente contro le pratiche industriali irresponsabili. I dati del mercato del gioco d’azzardo del 2021 passeranno sicuramente al microscopio, con le parti interessate che cercheranno di capire l’impatto che hanno le chiusure, le interruzioni e le restrizioni sulle abitudini dei giocatori d’azzardo così da modellare ulteriormente la propria offerta.

PressGiochi