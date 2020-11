SiGMA Virtual Expo ha ospitato più di 100 relatori

Alla luce dei cambiamenti di quest’anno nella nostra vita quotidiana, SiGMA era sul punto di dover smettere di fare ciò che sa fare meglio; creare reti per le persone attraverso gli eventi fisici iconici dell’azienda, ma fortunatamente l’ambizione del team gli ha rapidamente consentito di adattarsi alla situazione e di spostare gli eventi online.

Quest’anno SiGMA ha ospitato una serie di summit digitali e virtuali che sono stati tutti un successo, con l’ultimo, SiGMA Europe, superandoli tutti con un record di 6.500 delegati, 4.500 persone attive totali con 1.485 spettatori simultanei massimi, rendendolo il più grande virtuale expo dell’anno, con il CEO e fondatore Eman Pulis che ha commentato dicendo che la conferenza è stata “ricca di contenuti, piena di ottimi oratori, espositori di alto livello e ottimo networking”.

I vari argomenti di conversazione rientrano nelle categorie come regolamento, affiliazione e marketing, scommesse sportive, fornitori, tendenze di mercato, dati nei pagamenti e vantaggio della tecnologia per i giochi per SiGMA; per AIBC, Regulation & Compliance e FinTech e AI. SiGMA è molto orgogliosa di aver presentato alcune discussioni molto intriganti su argomenti rilevanti e desidera anche ringraziare la iGaming Academy e iFinance Academy per aver contribuito a tutto questo.

In cima a questo e abilitando tutto, c’era un elenco di relatori straordinari che hanno divulgato la loro esperienza sulla piattaforma SiGMA, istruendo e collegando le persone sempre di più, alcuni dei quali sono; Akon, che non ha bisogno di presentazioni, il Ministro del turismo a Malta l’on. Clayton Bartolo, il CCO di Singular Rob Dowling, il CEO di EveryMatrix Ebbe Groes, il CCO di Gaming Malta Ivan Filletti, il CEO di Tech.mt Dana Farrugia, il CEO di Altenar Dinos Stramnomitis e il CCO di Betby Chris NIkolopoulos.

SiGMA lancerà la sua prossima serie di eventi nel 2021, con SiGMA Europe protagonista del calendario del prossimo anno. Anche i vertici inaugurali in Asia e nelle Americhe domineranno l’anno, con SiGMA Asia e SiGMA Americas che verranno lanciati a maggio 2021 e SiGMA Africa nel 2022.

PressGiochi