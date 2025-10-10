Newsletter

10 Ottobre 2025

Vittoria Straordinaria su Quigioco.it: Giocatore Vince 41.000 euro con la Slot ‘Crown Coins’

Un’altra grande vittoria illumina la piattaforma di gioco online Quigioco.it. Un fortunato utente ha ottenuto una vincita complessiva di €41.000, giocando alla popolare slot ‘Crown Coins’ sviluppata dal prestigioso provider

10 Ottobre 2025

La sessione si è rivelata da subito eccezionale grazie a due bonus game vincenti: il primo ha premiato il giocatore con €19.000, mentre il secondo ha regalato €22.000, portando così a una vincita netta complessiva da capogiro.

La slot ‘Crown Coins’ di Endorphina continua a essere una delle preferite dagli appassionati di Quigioco.it, grazie al suo design accattivante, alle funzionalità bonus ad alto potenziale e alla possibilità di vivere un’esperienza di gioco emozionante e coinvolgente. Ancora una volta, Quigioco.it si conferma una piattaforma d’eccellenza per chi cerca intrattenimento sicuro, innovativo e di qualità.

Impegno per il Gioco Responsabile

Su Quigioco.it ci impegniamo ogni giorno a offrire ai nostri utenti un ambiente di gioco sicuro, regolamentato e responsabile. Il nostro obiettivo è che il gioco rimanga sempre un’esperienza ricreativa e consapevole. Seguendo le normative ADM e i principi del Gruppo NOVOMATIC, promuoviamo una cultura del gioco sano e attento al benessere di ciascun giocatore.

Crediamo che il gioco debba essere un piacere, mai una necessità. Per questo mettiamo a disposizione strumenti di autolimitazione, risorse informative e accesso a centri di supporto specializzati, per chi desidera monitorare il proprio comportamento di gioco.

La tutela dei minori, la prevenzione delle dipendenze e il rispetto delle regole sono capisaldi del nostro impegno quotidiano. Invitiamo tutti i nostri utenti a giocare responsabilmente, sfruttando gli strumenti che Quigioco mette a disposizione per mantenere il divertimento sempre sano ed equilibrato.

 

