Vittoria Bet 2009 e Macao: nasce un nuovo protagonista del betting online in Italia

Al via la fusione tra le due aziende. In corso anche la finalizzazione di un nuovo accordo con un altro concessionario italiano. Vittoria Bet 2009 e Macao annunciano ufficialmente l’avvio del processo di fusione che darà vita a uno dei principali operatori italiani nel comparto del Gioco a Distanza. Si tratta di un’operazione strategica che consolida l’impegno delle due realtà nell’innovazione del settore, con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza sempre più completa, sicura e tecnologicamente avanzata.

La fusione rappresenta un passo decisivo all’interno di un piano di sviluppo ambizioso, che punta a integrare competenze, know-how digitale e solidità patrimoniale per rispondere alle sfide del mercato italiano – in continua crescita – con una proposta di valore forte e differenziante.

“Questa operazione rappresenta un momento chiave per il nostro percorso di crescita. Stiamo costruendo qualcosa di straordinario, con una visione che mette al centro l’evoluzione del gioco e la fiducia degli utenti”, ha dichiarato Andrea Ribotta, CEO di Macao Srl.

“La fusione è un moltiplicatore di opportunità. Grazie all’unione delle nostre competenze, potremo offrire un servizio ancora più completo e innovativo, ponendoci come un nuovo punto di riferimento per il betting online in Italia”, ha aggiunto Alberto Forni, CEO di Vittoria Bet 2009.

Parallelamente, è in corso la finalizzazione di un nuovo accordo con un altro concessionario italiano attivo nel comparto, destinato a rafforzare ulteriormente la struttura e il posizionamento del gruppo sul mercato. Ulteriori aggiornamenti seguiranno nelle prossime settimane.

La nuova realtà nasce con l’ambizione di tracciare una rotta chiara nel futuro del Gioco a Distanza in Italia, con una strategia fondata su innovazione tecnologica, ampiezza dell’offerta e centralità dell’utente.

