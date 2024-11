Viterbo, sospesa licenza a tre sale Vlt

Nella giornata di ieri, nell’ambito di una più generale attività di controllo del territorio disposta dal Questore di Viterbo, personale della Polizia di Stato ha notificato ai responsabili di tre sale giochi ubicate nel territorio di questa provincia un provvedimento di sospensione dell’attività della durata di 15 giorni. L’adozione di tali misure si è resa necessaria a seguito di specifici accertamenti che permettevano di evidenziare importanti violazioni nell’uso delle apparecchiature VLT (Video Lottery Terminal) condotte in contrasto della specifica normativa di settore diretta alla prevenzione del fenomeno della ludopatia.

Riscontrato, quindi, il mancato rispetto delle prescrizioni impartite e contenute nell’autorizzazione di Polizia rilasciata dal Questore per l’esercizio di detta attività, personale della Divisione Polizia Amministrativa ha notificato, a seguito di una approfondita istruttoria, la sospensione delle tre sale VLT per 15 giorni poiché le condotte rilevate ed accertate evidenziavano comportamenti tali da corrispondere ad un abuso del titolo da parte degli intestatari delle licenze, il tutto in violazione di quanto disposto dagli articoli 10 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Proseguiranno ancora i controlli alle attività di raccolta scommesse e sale VLT finalizzate a prevenire il rischio ludopatico presente in questa provincia.

PressGiochi