Viterbo, ASL: approvato progetto di oltre 352.000 euro per il contrasto al DGA

Il Direttore generale dell’ASL di Viterbo ha approvato ufficialmente il progetto “Misure di contrasto ASL/VT per il Disturbo da Gioco d’Azzardo – Azioni di rafforzamento del Sistema” per l’annualità 2025.

Il Direttore generale dell’ASL di Viterbo ha approvato ufficialmente il progetto “Misure di contrasto ASL/VT per il Disturbo da Gioco d’Azzardo – Azioni di rafforzamento del Sistema” per l’annualità 2025.

Il progetto, elaborato dal SERD, prevede un budget complessivo di 352.115,43 euro destinati al finanziamenti dei piani di prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da disturbo da gioco d’azzardo (DGA). I fondi saranno ripartiti su diverse voci di spesa tra cui l’assunzione di personale specialistico – medici, psicoterapeutici, psichiatri ed educatori professionali – ed altre spese non di personale – tra queste spese per l’acquisto di supporti tecnici e per la formazione esternalizzata.

Il progetto è destinato ai soggetti con DGA di grado lieve, moderato e grave ma anche alle loro famiglie e amici.

Con l’approvazione del progetto è stato disposto inoltre che, a conclusione delle attività, dovrà essere redatta una relazione finale sulle attività svolte nonché un rendiconto dettagliato delle spese sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere per garantire l’assistenza sociosanitaria, includendo prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche e riabilitative.

PressGiochi