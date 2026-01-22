Virtus Bologna-Stella Rossa, match di prestigio in Eurolega. I pronostici di Netwin

Le V nere affronteranno i serbi e il Fenerbahçe nel doppio turno, l’obiettivo è entrare nella top-10 e dare la svolta alla propria rassegna europea

La 24a giornata dell’Eurolega potrebbe sancire uno spartiacque per la Virtus Bologna, che sarà reduce dal confronto contro il Fenerbahçe e chiuderà il suo doppio turno di Eurolega con un altro grande match. V nere attese dal confronto contro la Stella Rossa, il club dove ha chiuso la carriera l’ex Teodosic, e da una sfida ad altissima tensione. Dusko Ivanovic e i suoi provano a guadagnarsi un posto nella top-10 di una combattutissima Eurolega.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Virtus Bologna arriva al doppio turno di Eurolega, che la opporrà al Fenerbahçe e alla Stella Rossa, con tre vittorie negli ultimi quattro match. Spicca quella contro l’Olimpia Milano, per la capolista della Serie A, che guida la Serie A in tandem con Brescia (13-2).

La Stella Rossa, di contro, ha già disputato una delle gare del suo doppio turno: vittoria per 100-96 sul Monaco. I serbi sono decimi con uno score di tredici vittorie e dieci ko, e rappresentano il riferimento per la Virtus: le V nere, con due successi, entrerebbero nella top-10.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA

La rivoluzione estiva della Virtus Bologna ha visto partire big come Shengelia e Clyburn, sostituiti da Carsen Edwards e da giocatori promettenti come Saliou Niang. Le V nere stanno ancora cercando il loro posto al sole in Eurolega, dove le tre vittorie nei quattro match che hanno preceduto questo doppio turno hanno raddrizzato una classifica che rischiava di diventare pericolosa: lo score racconta di undici vittorie e undici ko. Discorso diverso, invece, in Serie A: la Virtus è campionessa in carica e guida insieme a Brescia, con uno score di tredici vittorie e sole due sconfitte.

IL PUNTO SULLA STELLA ROSSA

Di fronte ci sarà una Stella Rossa che vanta una rosa di tutto rispetto e ha già vissuto un cambio d’allenatore, con l’arrivo in panchina di Sasha Obradovic. I biancorossi di Belgrado ne hanno approfittato per raddrizzare il proprio cammino in Eurolega dove, a suon di vittorie e imprese (l’ultima col Monaco), hanno agguantato la top-10 con tredici vittorie e dieci ko in 23 gare. Diverso il discorso nell’ABA Liga, dove la squadra è altalenante e le seconde linee stanno dando risposte diverse dalle attese. I serbi sono solo terzi nel proprio gironcino, dieci vittorie e tre ko: davanti a loro Buducnost e Olimpia Lubiana.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

La Virtus Bologna arriverà a questo match dopo un grande duello contro il Fenerbahçe e avrà un giorno di riposo in meno rispetto alla Stella Rossa, corroborata dal trionfo sul Monaco. Difficile fare un pronostico, ma secondo i tipster di Netwin queste condizioni potrebbero favorire i serbi e il 2 quotato a 2.02. Ci si aspetta una gara tirata e dal punteggio molto ravvicinato.

PressGiochi