Newsletter

22 Gennaio 2026 - 13:55

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Virtus Bologna-Stella Rossa, match di prestigio in Eurolega. I pronostici di Netwin

Le V nere affronteranno i serbi e il Fenerbahçe nel doppio turno, l’obiettivo è entrare nella top-10 e dare la svolta alla propria rassegna europea

22 Gennaio 2026

Share the post "Virtus Bologna-Stella Rossa, match di prestigio in Eurolega. I pronostici di Netwin"

Stampa pagina

La 24a giornata dell’Eurolega potrebbe sancire uno spartiacque per la Virtus Bologna, che sarà reduce dal confronto contro il Fenerbahçe e chiuderà il suo doppio turno di Eurolega con un altro grande match. V nere attese dal confronto contro la Stella Rossa, il club dove ha chiuso la carriera l’ex Teodosic, e da una sfida ad altissima tensione. Dusko Ivanovic e i suoi provano a guadagnarsi un posto nella top-10 di una combattutissima Eurolega.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Virtus Bologna arriva al doppio turno di Eurolega, che la opporrà al Fenerbahçe e alla Stella Rossa, con tre vittorie negli ultimi quattro match. Spicca quella contro l’Olimpia Milano, per la capolista della Serie A, che guida la Serie A in tandem con Brescia (13-2).

La Stella Rossa, di contro, ha già disputato una delle gare del suo doppio turno: vittoria per 100-96 sul Monaco. I serbi sono decimi con uno score di tredici vittorie e dieci ko, e rappresentano il riferimento per la Virtus: le V nere, con due successi, entrerebbero nella top-10.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA

La rivoluzione estiva della Virtus Bologna ha visto partire big come Shengelia e Clyburn, sostituiti da Carsen Edwards e da giocatori promettenti come Saliou Niang. Le V nere stanno ancora cercando il loro posto al sole in Eurolega, dove le tre vittorie nei quattro match che hanno preceduto questo doppio turno hanno raddrizzato una classifica che rischiava di diventare pericolosa: lo score racconta di undici vittorie e undici ko. Discorso diverso, invece, in Serie A: la Virtus è campionessa in carica e guida insieme a Brescia, con uno score di tredici vittorie e sole due sconfitte.

IL PUNTO SULLA STELLA ROSSA

Di fronte ci sarà una Stella Rossa che vanta una rosa di tutto rispetto e ha già vissuto un cambio d’allenatore, con l’arrivo in panchina di Sasha Obradovic. I biancorossi di Belgrado ne hanno approfittato per raddrizzare il proprio cammino in Eurolega dove, a suon di vittorie e imprese (l’ultima col Monaco), hanno agguantato la top-10 con tredici vittorie e dieci ko in 23 gare. Diverso il discorso nell’ABA Liga, dove la squadra è altalenante e le seconde linee stanno dando risposte diverse dalle attese. I serbi sono solo terzi nel proprio gironcino, dieci vittorie e tre ko: davanti a loro Buducnost e Olimpia Lubiana.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

La Virtus Bologna arriverà a questo match dopo un grande duello contro il Fenerbahçe e avrà un giorno di riposo in meno rispetto alla Stella Rossa, corroborata dal trionfo sul Monaco. Difficile fare un pronostico, ma secondo i tipster di Netwin queste condizioni potrebbero favorire i serbi e il 2 quotato a 2.02. Ci si aspetta una gara tirata e dal punteggio molto ravvicinato.

 

PressGiochi

Leggi anche

Europa League, 7ª giornata: il Bologna cerca il riscatto col Celtic, Roma-Stoccarda per il salto negli ottavi

Cagliari, sala giochi chiusa illegittimamente: Comune dovrà risarcire oltre 50mila euro

IGT celebra 50 anni con importanti riconoscimenti all’ICE Barcelona 2026

Olanda, la KSA rafforza i controlli sul gioco d’azzardo: piano d’azione più incisivo per il 2026

Lotto, ADM pubblica nuove linee guida per l’ampliamento della rete di raccolta

Corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo (CT): scattano 15 fogli di via della Polizia di Stato

Dati sul gioco, Merola e Vaccari (PD): “Governo incompetente risponde con documenti vecchi e incompleti”

Pubblicità al gioco online, Virkkunen (Ce): “Indagini in corso su mancato rispetto obblighi di segnalazione nei confronti di Meta”

Virtus Bologna-Stella Rossa, match di prestigio in Eurolega. I pronostici di Netwin

Cristaltec presenta le nuove soluzioni di gioco a ICE 2026 e guarda alla riforma del gioco fisico con visione e strategia

CRISTALTEC AGLIATA BILLI CECCARELLI

GOOD STAR: esperienza, ambientazioni e usabilità guidano la nuova fase di sviluppo

Como1907-FC Torino: PokerStarsNews è match sponsor

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×