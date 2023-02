Virtual. L’universo di Football All Stars si espande con Fans

L’universo Virtual di Football All Stars è in continua espansione tanto che, dopo aver lanciato FAS Uk lo scorso novembre, si appresta ad arricchire il proprio palinsesto con una novità assoluta, Fans. Da lunedì 6

febbraio, infatti, sull’intera rete online e retail di Sisal si potranno rivivere grazie a clip reali le gesta, degli Anni Duemila, delle sei sorelle della Serie A: Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma. La grande novità di Football All Stars Fans è rappresentata dal fatto che, dal lunedì al sabato, ogni giorno sarà dedicato a una

formazione mentre la domenica sarà a rotazione. I tifosi e gli appassionati possono così decidere se ammirare i loro beniamini oppure gustarsi le azioni e i go l delle squadre avversarie. La settimana inizia con le formazioni capitoline, lunedì dedicato alla Lazio e martedì alla Roma; si prosegue in direzione San Siro, il Milan è protagonista del mercoledì con il giovedì riservato all’Inter mentre venerdì si vola Napoli e sabato si chiude all’ombra della Mole con la Juventus.

I dribbling di Ronaldo il Fenomeno o la potenza di Zlatan Ibrahimovic; gli assist no look di Francesco Totti o le punizioni di Alex Del Piero fino ad arrivare ai giorni nostri con i tiri a giro di Lorenzo Insigne o le valanghe di gol di Ciro Immobile. Tutto questo, e molto di più, è Football All Stars Fans dove è possibile giocare su sedici classi d’esito: dall’iconico 1X2 all’Under/Over passando per il Risultato esatto e arrivare alle Combo più fantasiose e intriganti. Football All Stars Fans è attivo tutti i giorni, dalle 7:15 alle 24, sul canale retail mentre sull’online dalle 11 alle 24.

PressGiochi