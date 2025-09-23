Virginia, vince 150mila dollari alla lotteria con i numeri suggeriti da ChatGPT

Carrie Edwards, una donna di Midlothian, in Virginia, ha deciso di partecipare per la prima volta alla lotteria Powerball, utilizzando un’intelligenza artificiale per selezionare i numeri da giocare. Rivolgendosi a ChatGPT di OpenAI, ha chiesto suggerimenti riguardo al jackpot da 1,7 miliardi di dollari. Nonostante la precisazione che la vincita dipende dalla fortuna, l’AI ha fornito una serie di numeri che sono stati utilizzati per l’estrazione dell’8 settembre, includendo l’opzione Power Play.

Il risultato è stato che ha indovinato quattro dei primi cinque numeri più il Powerball, vincendo 150.000 dollari grazie al moltiplicatore, che ha triplicato il premio base di 50.000 dollari. Quando ha ricevuto la notifica della vincita, la signora Edwards ha pensato si trattasse di una truffa. Solo dopo aver controllato il proprio account ha realizzato di aver effettivamente vinto. La parte più sorprendente della vicenda non è stata però la vincita in sé, quanto la sua decisione di donare l’intera somma a tre organizzazioni benefiche legate alla sua esperienza personale. Ha suddiviso la cifra tra l’Associazione per la Degenerazione Frontotemporale, che sostiene la ricerca sulla malattia che ha colpito suo marito, vigile del fuoco; Shalom Farms, impegnata nella lotta contro l’insicurezza alimentare; e la Navy-Marine Corps Relief Society, che aiuta le famiglie dei militari.

Il caso Edwards apre uno scenario inedito nel panorama del gioco d’azzardo moderno. L’uso dell’intelligenza artificiale solleva questioni etiche importanti, tra cui i rischi di dipendenza e la possibilità di manipolazione dei risultati. Ma fino a che punto l’IA può davvero influenzare le probabilità di vincita in giochi puramente casuali come le lotterie?

La matematica non lascia spazio a dubbi: ogni estrazione è completamente indipendente dalle precedenti e tutti i numeri hanno le stesse probabilità di essere estratti. Tuttavia, l’intelligenza artificiale può analizzare enormi quantità di dati storici, individuare pattern apparentemente significativi e suggerire combinazioni basate su frequenze statistiche.

L’industria del gioco d’azzardo sta comunque evolvendo rapidamente per integrare queste tecnologie. Gli algoritmi di machine learning — sistemi che permettono ai computer di apprendere e migliorare dall’esperienza senza programmazione esplicita — vengono ormai utilizzati per personalizzare l’esperienza di gioco, suggerire strategie e persino identificare comportamenti problematici. Alcuni operatori stanno sviluppando sistemi predittivi che, pur non potendo alterare le probabilità matematiche, offrono ai giocatori strumenti di analisi sempre più sofisticati.

L’intelligenza artificiale nelle lotterie puo’ presentare aspetti positivi e negativi. Da un lato, può aiutare a giocare in modo responsabile. Grazie a speciali algoritmi, l’IA può riconoscere quando un giocatore rischia di sviluppare una dipendenza, suggerendo pause o limiti prima che la situazione peggiori.

Dall’altro, ci sono rischi. L’IA può far sembrare che ci siano strategie sicure per vincere, creando false speranze. Questo può far credere ai giocatori di avere un controllo che in realtà non esiste, aumentando il rischio di dipendenza. Inoltre, la facilità di accesso a questi strumenti tramite app o chatbot può far diventare il gioco più frequente e meno consapevole. C’è anche il pericolo che le informazioni fornite siano ingannevoli o creino un senso di urgenza artificiale.

Il gioco online sta cambiando rapidamente: ora ci sono assistenti virtuali che suggeriscono numeri e parlano con i giocatori, come nel caso di Edwards con ChatGPT. Per questo serve una regolamentazione chiara e aggiornata.

Le autorità stanno lavorando per bilanciare innovazione e protezione dei giocatori. È importante ricordare che, nonostante gli algoritmi avanzati, le lotterie sono sempre giochi di fortuna, dove ogni numero ha la stessa probabilità di uscire.

Il caso della signora Edwards dimostra come l’intelligenza artificiale possa intrecciarsi anche con ambiti imprevedibili come il gioco d’azzardo. Pur non influenzando le probabilità reali, strumenti come ChatGPT stanno cambiando il modo in cui le persone si avvicinano al gioco, tra curiosità, speranza e nuove responsabilità.

PressGiochi