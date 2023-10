Vincite Lotto, premiata la Liguria con vincite complessive per oltre 47mila euro

La Liguria festeggia in seguito all’estrazione del Lotto di giovedì, 12 ottobre, con vincite complessive per il valore di 47.500 euro. La piu’ importante premia Varazze, nella provincia di Savona,

La Liguria festeggia in seguito all’estrazione del Lotto di giovedì, 12 ottobre, con vincite complessive per il valore di 47.500 euro. La piu’ importante premia Varazze, nella provincia di Savona, con 25.000 euro, grazie a tre ambi ed un terno sulla ruota Nazionale, i numeri fortunati 10- 27- 67. La seconda vincita si registra invece a Genova, la cifra da incassare è di 22.500 euro con un terno secco sulla ruota ligure.

Seguono due vincite anche per la Campania, la piu’ alta premia Napoli con un ambo secco che vale 20.000 euro, a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, si esulta per la vincita di 18.650 euro, realizzata con quattro terni e una quaterna su tutte le ruote.

Tra i numeri ritardatari il 28 sulla ruota di Cagliari, assente da 140 estrazioni, il 2 sulla ruota di Venezia e il 78 su quella di Bari.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 5,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 908 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi