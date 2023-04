Vincite Lotto premiano la Campania con 323mila euro

Fortunatissima la Campania nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì, 13 aprile. A Napoli si festeggiano i 240.000 euro, a Bacoli, nel napoletano, sono stati vinti 23.750 euro, segue Pozzuoli con 22.500 euro, in provincia di Avellino, a Fiorino, si festeggiano i 23.750 euro mentre Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, arriva un premio da 12.975 euro per un totale complessivo di 323mila euro vinti.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 23 di Roma, assente da 153 estrazioni, il 17 sulla ruota di Cagliari e il 38 su quella di Venezia.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 150mila giocate vincenti, per un totale di oltre 7,8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 316 mln.

PressGiochi