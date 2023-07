Vincite Lotto: per la Campania vincite per oltre 100mila euro

Dopo l’estrazione del Lotto del 13 luglio, la Campania esulta per una serie di vincite, la piu’ importante è destinata a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno che, con una

Dopo l’estrazione del Lotto del 13 luglio, la Campania esulta per una serie di vincite, la piu’ importante è destinata a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno che, con una quaterna e quattro terni giocati sulla ruota di Napoli, incassa ben 52.500 euro. 50.450 euro sono stati vinti a Castel Volturno, in provincia di Caserta, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna su Tutte le ruote, i numeri fortunati sono 1- 8- 10- 18.

Sul podio delle vincite anche Roma con 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna con il Lottopiu’, a questa si aggiunge la vincita registrata a Nazzano, in provincia di Roma, con 13.500 euro grazie ad un terno secco.

Da segnalare anche le vincite realizzate in Sicilia, a Modica, in provincia di Ragusa, arrivano due premi, uno da 47.500 euro e uno da 23.750 euro, entrambi con tre ambi ed un terno. A Palermo sono stati vinti 12.450 euro mentre per Adrano, in provincia di Catania, il premio vinto ammonta a 11.550 euro.

Tra i numeri ritardatari troviamo il 6 sulla ruota di Milano, assente da 129 estrazioni, il 76 sulla ruota di Milano e il 25 su quella di Genova.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 188mila giocate vincenti, per un totale di 7 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 611 mln.

PressGiochi