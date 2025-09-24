Newsletter

24 Settembre 2025

Vincite Lotto: la provincia di Cagliari festeggia i 31.250 euro

Il concorso del Lotto del 23 settembre premia la Liguria, con due vincite significative: a Ventimiglia, in provincia di Imperia, è stato centrato un terno da 22.500 euro sulla ruota

24 Settembre 2025

Il concorso del Lotto del 23 settembre premia la Liguria, con due vincite significative: a Ventimiglia, in provincia di Imperia, è stato centrato un terno da 22.500 euro sulla ruota di Torino, mentre a Genova un altro terno ha fruttato 11.250 euro.

La vincita più alta della giornata arriva però dalla Sardegna: a Sinnai, in provincia di Cagliari, un fortunato giocatore ha portato a casa 31.250 euro, grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Genova.

La Puglia mette a segno una doppietta: a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, sono stati vinti 14.295 euro, mentre a Foggia la vincita ammonta a 13.800 euro.

Anche il Lazio festeggia, in particolare Terracina, in provincia di Latina, dove sono stati centrati due terni da 13.500 euro ciascuno, per un totale di 27.000 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale complessivo del 2025 a 954,5 milioni di euro.

 

