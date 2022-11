Vincite Lotto: la Campania protagonista con una serie di vincite

La Campania particolarmente fortunata nell’ultimo concorso del Lotto di ieri, martedì 15 novembre. Infatti è San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, a festeggiare la vincita piu’ alta del valore di 22.500 euro, grazie ad un terno secco con i numeri 8- 15- 27, giocati sulla ruota partenopea. Seguono altre due vincite per Napoli, una del valore di 12.675 euro, per effetto di una quaterna giocata su tutte le ruote, l’altra da 9.500 euro ottenuta grazie ad un terno con i numeri 8- 15- 57 giocati sulla ruota di Napoli.

Le vincite per la Campania non finiscono qui, infatti a Roccadaspide, in provincia di Salerno, si festeggiano i 9.750 euro per effetto di un terno giocato sulla ruota di Venezia, a Vallo della Lucania, sempre in provincia di Salerno, un fortunato giocatore è stato premiato con 9.000 euro mentre Pontecagnano (SA) premiata con 7.500 euro grazie ad un ambo con i numeri 45- 77 su ruota Nazionale.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 59 di Milano, assente da 143 estrazioni, il 55 di Venezia e il 24 sulla ruota di Genova.

Complessivamente ieri sono state assegnate in Italia 155mila giocate vincenti, per un totale di 5,8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 937 mln.

PressGiochi