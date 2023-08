Vincite Lotto, Isola delle Femmine (PA) premiata con oltre 274mila euro

Nell’ultimo concoso del Lotto del 29 agosto, si sono registrate vincite per oltre 274mila euro nell’Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, la piu’ alta da 249.500 euro grazie a

Nell’ultimo concoso del Lotto del 29 agosto, si sono registrate vincite per oltre 274mila euro nell’Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, la piu’ alta da 249.500 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo, l’altra da 24.900 euro con quattro terni e una quaterna puntata su tutte le ruote.

Premiatissima la Lombardia, a Domaso, in provincia di Como, un ambo secco con i numeri 4- 87 ha fruttato ad un fortunato giocatore ben 37.500 euro, per Arcisate, in provincia di Varese, il premio ammonta a 14.000 euro, a questi si aggiungono i 9.250 euro vinti a Milano e i 9.000 euro di Poggio Rusco, in provincia di Mantova.

Tra i numeri ritardatari il 28 sulla ruota di Cagliari, assente da 115 estrazioni, il 75 su quella di Roma e il 37 sulla ruota di Cagliari.

Nell’ultimo concorso il Lotto ha distribuito 7 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 768 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi