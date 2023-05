Vincite Lotto, in Veneto premi per un totale di oltre 35mila euro

L’estrazione del Lotto di martedì, 16 maggio, fa sorridere il Veneto con una serie di premi, il piu’ importante registrato a Brugine, in provincia di Padova, con un terno e tre ambi da 14.250 euro. I numeri fortunati sono 38- 52- 69 giocati sulla ruota di venezia. Gli altri premi sono per Marostica, in provincia di Vicenza, 11.875 euro e per Reasana, in provincia di Treviso, qui la vincita ammonta a 9.750 euro, entrambe con un terno e vari ambi.

Da segnalare anche la vincita di Acireale, in provincia di Catania, con 13.950 euro grazie alla combinazione dei numeri sulla ruota di Palermo, mentre Porto Torres, in provincia di Sassari festeggia 12.975 euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 60 sulla ruota di Genova, il 6 sulla ruota di Milano e l’80 su quella di Torino.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 154mila giocate vincenti, per un totale di 4,9 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 434 mln.

PressGiochi