Vincita Lotto grazie all’AI. Calzolari (MCC): “No, non esiste alcun “sistema vincente”

Quest’oggi si è diffusa la notizia che tre studenti della facoltà di matematica e fisica dell’università del Salento avrebbero realizzato due vincite consecutive al Lotto vincendo quasi 50mila euro non affidandosi alla fortuna ma sfruttando la matematica e l’intelligenza artificiale.

“Questa è una bufala, e mi meraviglio che quotidiani nazionali la pubblichino senza farsi una domanda fondamentale: è possibile prevedere i numeri del Lotto con l’Intelligenza Artificiale? La risposta è no, ed è una questione matematica” afferma l’esperto di digitale Marco Camisani Calzolari.

“Il Lotto è un gioco basato su estrazioni casuali e indipendenti. Ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto e le estrazioni passate non influenzano quelle future. È come lanciare una moneta: se esce testa 10 volte di fila, la probabilità che esca ancora testa è sempre 50%, perché ogni lancio è indipendente dai precedenti.

L’errore alla base di questa storia è pensare che l’IA, bravissima a trovare schemi nei dati, possa individuare una regolarità anche nel Lotto. Ma il problema è proprio questo: non esistono schemi! Ogni numero è equiprobabile e il passato non dice nulla sul futuro. È un principio fondamentale della teoria della probabilità.

Facciamo due conti: la probabilità di indovinare tre numeri esatti (terno secco) è 1 su 704.880. Se fosse possibile prevedere il Lotto con l’IA, ci sarebbero vincitori ogni settimana con sistemi automatici. Ma non succede.

Chiunque affermi di aver usato l’IA per vincere al Lotto sta confondendo due cose:

L’IA può analizzare enormi quantità di dati e riconoscere schemi dove esistono schemi (borsa, meteo, traffico). Nel Lotto non ci sono schemi, perché è un gioco puramente casuale.

La realtà è questa: l’IA non può prevedere il Lotto, esattamente come non può prevedere il lancio di un dado truccato in un casinò. Quindi, no, non esiste nessun “sistema vincente”. Mi sorprende che una notizia del genere venga pubblicata senza un minimo di verifica scientifica.

E ricordiamoci sempre: se qualcuno avesse davvero un metodo infallibile per vincere al Lotto, non lo direbbe in giro!”

Condividiamo Prof!!!

PressGiochi