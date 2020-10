Vincita Big Win da 300mila euro alla slot Dead or Alive 2

Pochi giorni fa un fortunato giocatore ha vinto il jackpot di oltre 300mila € giocando alla slot Dead or Alive. Sul sito spikeslot.com il video in esclusiva.

Il giocatore protagonista di questo colpo è un giovane residente della provincia di Lecce che ha dichiarato di usare la somma per garantire il miglior futuro ai figli e famiglia, investendo anche sulla propria abitazione. Ovviamente si tratta di un caso unicissimo, un colpo degno da far invidia ai più grandi maestri di arti marziali.

Le serie DoA Dead or Alive della NetEnt rappresentano titoli con una volatilità altissima: il sequel della prima versione del gioco può erogare vincite di oltre 100.000 volte la puntata.

Con le sue 9 linee di pagamento, simboli Wild e simboli Scatter a tema western, la release della NetEnt riesce a tentare molti giocatori.

La Dead or Alive 2 dispone di 3 giochi Bonus a scelta: Wild Heist, Old Saloon e High Noon Saloon.

L’Old Saloon riprende il bonus dal Dead or Alive gioco originale, mentre Wild Heist e High Noon sono nuove modalità di gioco rispetto alla of Dead or Alive slot machine.

Quello più estremo è High Noon Saloon in cui ci sono Sticky Wild che attivano moltiplicatori fino a x3 oltre a poter garantire 5 Giri Gratuiti aggiuntivi.

La massima vincita ottenibile è comunque di 111.111x il bet: un sogno per tutti i giocatori che statisticamente si può realizzare soltanto facendo miliardi di spin.

Eppure qualche volta la fortuna può regalare una grande vincita inaspettata, come nel caso del giovane vincitaore dei 300 mila euro.

PressGiochi