VinciCasa: vinta la prima casa dell’iniziativa “Vincesi Casa Garantita”

Nell’estrazione di lunedì 27 gennaio è stata vinta la prima casa grazie all’iniziativa straordinaria di VinciCasa “Vincesi Casa Garantita” che fino al 2 febbraio 2020, ogni sera, estrarrà un vincitore garantito di una casa da 500.000€.

Ieri sera è stata assegnata – durante il concorso 27 – una casa a Moncalieri (TO) presso il punto vendita Sisal Angela e Ivan Tabacchi, situato in via Tenivelli, 2.

La meccanica dell’iniziativa prevede che, tutti coloro che effettueranno una giocata VinciCasa in Ricevitoria, online o tramite app trovino sulla ricevuta un codice unico identificativo della giocata, che è indipendente dai numeri della cinquina estratta e grazie al quale concorrere all’estrazione speciale, che decreterà il vincitore giornaliero della casa garantita da 500.000 €.

Il premio di VinciCasa è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti:

200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano: in città, pensata per una famiglia numerosa o per il single, affacciata sulla riva di un lago oppure in mezzo a un verde prato in montagna; avrà ben 2 anni di tempo per trovare quella che desidera.

Dal 2014, anno di nascita del concorso, sono ben 124 le vincite assegnate, ma si tratta della centoduesima casa da quando la formula del gioco è diventata quotidiana.

Giocare a VinciCasa è davvero semplicissimo! Basta scegliere 5 numeri su 40 – in ricevitoria, negli oltre 40mila punti vendita della rete Sisal capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, e online.

Indovinando i 5 numeri si vince una CASA + 200.000€ subito. Ma non solo! Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti!

Quando avviene l’estrazione:

L’estrazione è giornaliera, alle ore 20.00. Per controllare le probabilità di vincita, i numeri vincenti e verificare le giocate, così come comprendere il modo di riscuotere le vincite, o leggere tutte le curiosità sui vincitori, si potrà accedere al sito informativo www.vincicasa.it (o sul portale informativo di GiochiNumerici.info).

Nella sezione Vincitori del sito dedicato sarà entusiasmante poter scoprire progressivamente dove sono state vinte le case e, per i fortunati vincitori, avere tutte le informazioni necessarie per riscuotere i premi.

PressGiochi