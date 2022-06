VinciCasa: vinta in provincia di Milano una casa + 200.000€ subito

Nell’estrazione di lunedì 13 giugno è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su

Nell’estrazione di lunedì 13 giugno è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile: la casa.

Il “5” è stato centrato online tramite App Superlotter!e, giocando una schedina da 2€ e indovinando la combinazione vincente: 4 – 11 – 17 – 20 – 30.

La fortunata giocatrice, una donna di circa 40 anni residente in provincia di Milano e cliente Sisal.it da settembre 2019, potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.

La giocatrice, affezionata alle Lotterie, è stata baciata dalla fortuna giocando tramite l’App Superlotter!e di Sisal.it che assicura la migliore esperienza di gioco online e l’offerta completa di tutte le lotterie.

PressGiochi