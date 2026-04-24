VinciCasa, vinta ad Albano Laziale (RM) una casa + 200.000€ subito

Nell’estrazione n.113 di giovedì 23 aprile è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal,che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.
Il “5” è stato centrato a Albano Laziale (RM) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Brocchini situato in Via Rossini, 77.
La combinazione vincente: 2 – 6 – 14 – 25 – 38.
Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.
Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 229 le case assegnate.