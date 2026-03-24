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VinciCasa, vinta a Roma una casa + 200.000 euro subito

Nell’estrazione n. 82 di lunedì 23 marzo è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che

24 Marzo 2026

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Nell’estrazione n. 82 di lunedì 23 marzo è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il “5” è stato centrato a Roma (RM) presso il punto di vendita Sisal Baldacci Luigi situato in Via Ermanno C./Via F. Paolini, 35/41, 3683.

La combinazione vincente: 7 – 17 – 23 – 27 – 35.

Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.

Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 227 le case assegnate.

Premi:

Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti:

  • 200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;
  • la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.

Quando avviene l’estrazione:

Estrazione quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.00.

 

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