11 Settembre 2025 - 12:48

VinciCasa: vinta a Nocera Inferiore (SA) una casa + 200.000€ subito

Nell’estrazione n. 253 di mercoledì 10 settembre è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa,la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal,che mette in

11 Settembre 2025

Nell’estrazione n. 253 di mercoledì 10 settembre è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa,la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal,che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il “5” è stato centrato a Nocera Inferiore (SA) presso il punto di vendita Sisal Belfiore Aurora situato in Via Santa Chiara, 50.

La combinazione vincente: 9 – 11 – 12 – 17 – 21.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.

Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 220 le case assegnate.

Premi:

Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti:

  • 200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;
  • la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.

Quando avviene l’estrazione:

Estrazione quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.00.

 

