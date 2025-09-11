VinciCasa: vinta a Nocera Inferiore (SA) una casa + 200.000€ subito

11 Settembre 2025 - 12:48
Nell’estrazione n. 253 di mercoledì 10 settembre è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa,la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal,che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.
Il “5” è stato centrato a Nocera Inferiore (SA) presso il punto di vendita Sisal Belfiore Aurora situato in Via Santa Chiara, 50.
La combinazione vincente: 9 – 11 – 12 – 17 – 21.
Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.
Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 220 le case assegnate.
Premi:
Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti:
Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.
Quando avviene l’estrazione:
Estrazione quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.00.
