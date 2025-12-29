Newsletter

29 Dicembre 2025

VinciCasa, vinta a Fonte (TV) una casa + 200.000€ subito

Nell’estrazione n. 358 di mercoledì 24 dicembre è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che

29 Dicembre 2025

Nell’estrazione n. 358 di mercoledì 24 dicembre è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il “5” è stato centrato a Fonte (TV) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Smania Alberto situato in Piazza Onè, 9.

La combinazione vincente: 6 – 10– 19 – 24 – 31.

Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.

Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 224 le case assegnate.

Premi:

Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti:

  • 200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;
  • la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.

Quando avviene l’estrazione:

Estrazione quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.00.

 

PressGiochi

PressGiochi

