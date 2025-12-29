VinciCasa, vinta a Fonte (TV) una casa + 200.000€ subito

29 Dicembre 2025 - 12:08
Nell’estrazione n. 358 di mercoledì 24 dicembre è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.
Il “5” è stato centrato a Fonte (TV) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Smania Alberto situato in Piazza Onè, 9.
La combinazione vincente: 6 – 10– 19 – 24 – 31.
Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.
Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 224 le case assegnate.
Premi:
Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti:
Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.
Quando avviene l’estrazione:
Estrazione quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.00.
