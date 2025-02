VinciCasa: ecco la storia di “Ironman”, il fortunato che ha vinto a Sorso (SS) una casa e 200.000€ subito

È stata presentata, per l’incasso, la vincita del concorso n. 335 di sabato 30 novembre 2024 di VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal che mette in palio un premio concreto e tangibile: la casa.

Il “5” è stato centrato a Sorso (SS) presso il punto di vendita Sisal Obsession Cafè situato in Piazza Sant’Agostino, 10.

La combinazione vincente: 2 – 6 – 15 – 19 – 23.

Il premio, costituito da 500.000 €, sarà così ripartito:

200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

“Ironman” è il nome di fantasia scelto dal vincitore per raccontare la storia della sua vincita. Un nome, forse, che più che definire la competizione di triathlon in cui si combinano nuoto, ciclismo e corsa, fa riferimento al noto super eroe dei fumetti e film fantasy, in italiano “uomo di ferro”.

Il vincitore, nato a Sassari, è un giovane uomo con tanti progetti per il suo futuro. Tra questi, il più importante, è quello di coronare il suo sogno d’amore, sposarsi e costruire una nuova famiglia.

“Nel mio lavoro sono instancabile. Sono giovane e pieno di energia ma soprattutto voglio garantire il meglio per la mia futura sposa, una bella casa e una vita rosea. Insieme vogliamo avere dei figli, vogliamo che siano sereni e che non gli manchi nulla, seppur il necessario senza troppi fronzoli”.

Pensando al suo grande progetto, Ironman gioca a VinciCasa con il desiderio e la speranza di vincere una casa e di estinguere i debiti che si accumulano inevitabilmente con l’avvicinarsi del matrimonio. E, rigorosamente, gioca le date di nascita della sua famiglia.

“Insieme alla mia futura moglie, selezioniamo con cura le spese necessarie da quelle superflue. Siamo consapevoli che ogni scelta che facciamo influenzerà il nostro futuro ed è proprio guardando all’orizzonte che i sacrifici non ci pesano. Siamo innamorati e convinti che il nostro amore, insieme, ci farà superare tante difficoltà. Poi, però, bisogna combattere con le spese di un matrimonio… l’abito, la cerimonia, la festa, i fiori, il fotografo, il viaggio di nozze….”.

Ironman gioca alla mattina e poi lavora tutto il giorno, dimenticandosi anche di sognare e controllare la sua schedina.

È solo alla sera che il fortunato controlla l’app e scopre della vincita.

“Dall’emozione ho creduto di sentirmi male tanto che i miei familiari si sono spaventati. Poi è subentrata la gioia, inimmaginabile e difficile da raccontare e da gestire. Un tumulto di emozioni che mi portavano già a scorrere le immagini come in un film di come sarebbe stata la “nostra” casa. Magnifica a prescindere”.

“Comprerò casa, estinguerò i debiti, farò un po’ di beneficenza e poi penserò al nostro matrimonio. Il vestito da sposa di mia moglie potrà essere bellissimo come lei l’ha sempre desiderato così come il nostro viaggio di nozze”.

Il vincitore, che avrà 2 anni di tempo per trovare la sua nuova casa, continuerà a giocare a VinciCasa, naturalmente scegliendo sempre nella combinazione i numeri della sua famiglia cui aggiungerà anche la data del suo matrimonio!

PressGiochi