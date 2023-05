Vincicasa. È un pensionato il fortunato che il 1° aprile ha vinto a Sulmona (AQ)

È stata presentata per l’incasso la vincita del concorso n. 91 di sabato 1° aprile 2023 di VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette

È stata presentata per l’incasso la vincita del concorso n. 91 di sabato 1° aprile 2023 di VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il “5” è stato centrato a Sulmona (AQ) presso il punto vendita Sisal Cavallo Tommaso situato in Corso Ovidio, 137; la combinazione vincente: 5, 20, 27, 28, 31.

Il premio, costituito da 500.000 €, sarà così ripartito:

200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

“Cucciolo” è il nome di fantasia scelto dal vincitore per raccontare la storia della sua vincita.

Il vincitore è un uomo che, giunto alla pensione, si concede tempo da dedicare alle sue passioni.

Il giorno della giocata il vincitore lo aveva trascorso, infatti, tra le commissioni quotidiane, una partita di tennis con gli amici e una bibita al bar per commentare i risultati del match.

“Essere pensionato è un privilegio. Dopo aver lavorato tutta una vita mi concedo il tempo che non ho mai avuto per divertirmi. Nulla di eccezionale, ma sono le “nuove attività” a mantenerci giovani”.

“Dopo la partita, di solito mi piace rilassarmi con gli amici, fare una giocata per tentare la fortuna. Gioco pochi euro per sognare una vita in migliore. Perché no?”.

Cucciolo è un uomo razionale, pacato, che non fa voli pindarici. Crede nel destino con ottimismo e con la voglia di godere della vita. Ed è con questo spirito che il fortunato gioca, scegliendo numeri casuali, di norma non lontani da quelli scelti nelle giocate precedenti. Numeri lasciati, quindi, alla sorte.

“Gioco a VinciCasa perché il mio sogno è sempre stato quello di comprare una casa al mare. Sulmona, situata nel cuore dell’Abruzzo, a ridosso del Parco nazionale della Maiella, è un posto che amo. Sembra di vivere nel paese dei balocchi, grazie anche alla secolare tradizione nella produzione dei confetti, anche se gli inverni sono rigidi e le estati spesso torride. E poi c’è il mare a soli 60 km: un’occasione straordinaria per impiegare il tempo in passeggiate, prendere il sole o concedersi una sana nuotata. E la cosa più importante è che mia moglie sarebbe davvero felice di comprare una casa al mare!”.

“La scoperta della vincita sulla App di VinciCasa mi ha lasciato incredulo. Ho controllato più volte i numeri e poi, insieme a mia moglie, ci siamo guardati negli occhi. Entrambi abbiamo pensato alla stessa cosa, senza dircelo, perché, dopo una vita insieme, con gli sguardi ci si capisce al volo!”.

Il vincitore andrà alla ricerca della sua nuova casa al mare e avrà due anni di tempo per sceglierla e realizzare il suo sogno.

Pressgiochi