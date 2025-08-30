Newsletter

31 Agosto 2025 - 07:34

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

VinciCasa, a Basiano (MI) vinta una casa e 200mila euro subito

Nell’estrazione n. 241 di venerdì 29 agosto è stato centrato un “5” che assegna una casa e 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life

30 Agosto 2025

Share the post "VinciCasa, a Basiano (MI) vinta una casa e 200mila euro subito"

Stampa pagina

Nell’estrazione n. 241 di venerdì 29 agosto è stato centrato un “5” che assegna una casa e 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal.

La vincita è stata realizzata a Basiano (MI) presso il punto vendita Sisal Bar Centrale, in via Michelangelo 1.

La combinazione vincente è stata: 8 – 10 – 15 – 31 – 38.

Il giocatore potrà scegliere l’abitazione che preferisce, ovunque in Italia, entro due anni dall’estrazione.

Dalla nascita di VinciCasa sono già state assegnate 219 case.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Trento, mozione regionale per rafforzare prevenzione e cura della dipendenza da gioco d’azzardo

VinciCasa, a Basiano (MI) vinta una casa e 200mila euro subito

SuperEnalotto, vinti oltre 30mila euro online su Sisal.it

Serie A. Tudor, contro il Genoa, si affida alla storia e a David

La Serie A torna in campo: tutto sulla seconda giornata del campionato 2025/26

Giochi a distanza. ADM proroga le concessioni online fino al 12 novembre 2025

Australia, Albanese cauto sul divieto totale alla pubblicità del gioco d’azzardo

Voghera (PV), minorenni in sala scommesse. Sanzionato il titolare

SAGSE chiude il tour latinoamericano 2025 e annuncia il calendario 2026

10&Lotto: a Campobasso realizzata una vincita da 50mila euro

Lotto: in Piemonte vincite per oltre 32mila euro

SuperEnalotto: a Fiastra (MC) e a Padova, realizzata vincita per oltre 78mila euro ciascuno

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy