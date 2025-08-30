VinciCasa, a Basiano (MI) vinta una casa e 200mila euro subito

31 Agosto 2025 - 07:34
Nell’estrazione n. 241 di venerdì 29 agosto è stato centrato un “5” che assegna una casa e 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life
30 Agosto 2025
Nell’estrazione n. 241 di venerdì 29 agosto è stato centrato un “5” che assegna una casa e 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal.
La vincita è stata realizzata a Basiano (MI) presso il punto vendita Sisal Bar Centrale, in via Michelangelo 1.
La combinazione vincente è stata: 8 – 10 – 15 – 31 – 38.
Il giocatore potrà scegliere l’abitazione che preferisce, ovunque in Italia, entro due anni dall’estrazione.
Dalla nascita di VinciCasa sono già state assegnate 219 case.
