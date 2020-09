Il Viminale invia nota alla Camera su riapertura del casinò di Campione in tempi brevi

Il Ministero dell’interno, con lettera del 12 agosto 2020, ha trasmesso la nota relativa all’attuazione data all’ordine del giorno BILLI n. 9/2305/120, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, sull’opportunità di adottare iniziative per consentire in tempi brevi la riapertura del casinò di Campione d’Italia.

L’on. della Lega Simone Billi aveva presentato a fine 2019 un odg accolto dalla Camera nel quale scriveva:

“La Camera,

premesso che:

i commi da 559 a 580 del provvedimento in esame recano disposizioni per il comune di Campione d’Italia in vista dell’inclusione dell’enclave svizzero nell’ambito dell’Unione doganale europea;

in particolare, si prevede l’istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2020, dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), da applicarsi alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale;

nel mese di luglio del 2018, il casinò di Campione d’Italia, con oltre 130 milioni di euro di debiti, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Como;

il tribunale ha nominato tre curatori fallimentari, in attesa che si definissero le due ipotesi all’orizzonte, la riapertura da un lato e la chiusura definitiva dall’altro, cosa che metterebbe a rischio il destino di ben 492 dipendenti;

la chiusura del casinò comporta, oltre alla perdita di numerosi posti di lavoro, anche una riduzione cospicua di entrate fiscali per lo Stato, considerando soprattutto l’indotto,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del casinò di Campione d’Italia e la salvaguardia dei correlati posti di lavoro”.

PressGiochi