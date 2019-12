Villarosa (MEF) ai gestori di Awp: “Ormai è impossibile intervenire sulla Manovra”

“Durante la nostra manifestazione di ieri 18 dicembre – fa sapere l’associazione Agcai - alla nostra richiesta di incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte o con il ministro all’economia Roberto Gualtieri abbiamo ricevuto risposta alla nostra richiesta che era quella di equiparare la tassazione dal comparto delle awp a quella delle Vlt al 67,5 per cento. Il sottosegretario al MEF Alessio Villarosa ci ha fatto sapere che sarebbe stato inutile incontrarci in quanto non saprebbe cosa riferirci visto che ormai la manovra era stata già decisa e non ci sarebbe stato il tempo per intervenire su questa precisa situazione...

