Vignola (Mo): chiusa sala scommesse troppo vicina all’oratorio

Una sala scommesse troppo vicina all’oratorio. Per questo motivo la Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli ha disposto la chiusura di un locale a Vignola in zona Vescovada: secondo la legge regionale sul contrasto del gioco d’azzardo patologico le sale giochi devono trovarsi a non meno di 500 metri dai luoghi sensibili tra cui rientrano le chiese e, di conseguenza, gli oratori frequentati dai giovani.

La titolare, una cinese di 50 anni di Reggio Emilia, è stata multata con una sanzione di 3mila euro e il locale è stato chiuso.

PressGiochi