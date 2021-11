Vietnam: la polizia ha smantellato un giro di gioco d’azzardo online illegale che operava in tutto il paese

Più di 200 agenti di polizia sono stati coinvolti in un’operazione che ha sventato un presunto giro di gioco d’azzardo online illegale in Vietnam. Gli agenti hanno effettuato diversi raid

Più di 200 agenti di polizia sono stati coinvolti in un’operazione che ha sventato un presunto giro di gioco d’azzardo online illegale in Vietnam. Gli agenti hanno effettuato diversi raid ad Hanoi, nelle province settentrionali di Lang Son, Quang Ninh, Thai Nguyen e nell’isola di Phu Quoc, arrestando 23 persone.

Durante i raid, la polizia ha sequestrato documenti e auto e ha rilevato quasi 14 miliardi di VND (617,8 milioni di dollari) nelle transazioni dal luglio dello scorso anno. Secondo VN Express, tra gli arrestati c’erano tre uomini di età compresa tra i 34 ei 42 anni che si ritiene siano i leader dell’operazione.

L’operazione illegale di gioco d’azzardo online ha funzionato attraverso un sito Web e un’applicazione mobile che ha permesso ai giocatori di scommettere online. Per giocare, i giocatori dovevano acquistare monete trasferendo denaro direttamente a diversi rivenditori.

Pochi giorni fa, gli agenti hanno iniziato a indagare su una coppia cinese con l’accusa di gestire un sito di gioco d’azzardo online illegale con server al di fuori del paese. Secondo la polizia, la coppia e circa 20 uomini e donne vietnamiti sono stati arrestati per aver gestito la piattaforma illegale.

La polizia ha fatto irruzione in una casa in affitto e ha sequestrato sette computer, 110 smartphone, 16 schede SIM, 16 carte bancarie e denaro. Una donna è sospettata di aver assunto tre cittadini vietnamiti e di pagarli tra 350 e 440 dollari al mese per pubblicizzare la piattaforma di gioco d’azzardo sui social media.

I cittadini vietnamiti possono entrare solo in due casinò e devono superare criteri rigorosi per farlo.

