Vietnam, chiusi tutti i casinò per contrastare la diffusione del Coronavirus

Dopo che il Primo Ministro Nguyen Xuan Phuc ha avvertito le principali città di prepararsi per un blocco totale per contrastare la pandemia del COVID-19, i casinò del paese hanno ora chiuso i battenti.

Nguyen Xuan Phuc, ha spiegato: “Hanoi e Ho Chi Minh City devono rivedere e aggiornare i piani per combattere il virus e devono essere pronti per gli scenari di blocco della città. Il Vietnam è entrato nel periodo di punta della pandemia, le principali città devono accelerare e sfruttare ogni ora e minuto per attuare misure definite”. Tra le altre misure, il paese ha interrotto le riunioni pubbliche e i servizi non essenziali fino al 15 aprile. Ha fermato i voli in entrata e limitato i movimenti interni. Il governo ha anche incaricato la chiusura delle sale da gioco, mentre i paesi vicini come la Cambogia stanno attuando le stesse misure. Nonostante i blocchi in altri paesi asiatici, i due IR di Singapore rimangono aperti, ma con gravi restrizioni in atto.

