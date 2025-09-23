Newsletter

23 Settembre 2025 - 11:36

Videogiochi, FdI presenta alla Camera una mozione per rafforzare il settore

È stata presentata ieri, 22 settembre 2025, alla Camera dei deputati una mozione firmata Fratelli d’Italia che, oltre a misure per il cinema e l’audiovisivo, dedica un capitolo importante all’industria

23 Settembre 2025

È stata presentata ieri, 22 settembre 2025, alla Camera dei deputati una mozione firmata Fratelli d’Italia che, oltre a misure per il cinema e l’audiovisivo, dedica un capitolo importante all’industria videoludica. L’obiettivo è ambizioso: trasformare l’Italia in uno degli hub più competitivi a livello internazionale per la produzione di videogiochi.

Secondo i dati richiamati nel testo, nel 2024 sono stati 47 i titoli per i quali le imprese hanno fatto richiesta di accesso al credito d’imposta, con 13 milioni di euro complessivi di agevolazioni. L’investimento totale sul quale è stato richiesto il beneficio, tra il 2021 e il 2024, ammonta invece a 204 milioni di euro: un segnale di crescita, ma ancora lontano dai livelli dei principali Paesi europei.

Per questo la mozione impegna il Governo a valutare una serie di interventi specifici, tra cui:

  • un rafforzamento del credito d’imposta destinato alle imprese videoludiche, attraverso l’aumento della dotazione complessiva;
  • l’innalzamento del massimale per singola impresa, così da garantire una reale competitività rispetto alle esperienze internazionali.

Non solo incentivi fiscali: il documento apre anche alla possibilità di estendere al videoludico alcune linee di sostegno pensate per il cinema legate all’identità culturale italiana. In questo modo il videogioco verrebbe riconosciuto non solo come prodotto industriale, ma anche come forma di espressione culturale da valorizzare.

Trattandosi di una mozione appena depositata, il testo rappresenta un indirizzo politico che dovrà ora essere discusso in Parlamento e tradotto, eventualmente, in provvedimenti concreti da parte del Governo. Se attuate, le misure potrebbero segnare un cambio di passo decisivo per l’industria videoludica italiana, oggi ancora frammentata ma ricca di talenti e potenzialità creative.

banner articolo interno
